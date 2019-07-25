Hayat İş makinesi ile şişe kapağı açtı binlerce beğeni topladı
AKTÜEL

İş makinesi ile şişe kapağı açtı binlerce beğeni topladı

Gaziantep'te, iş makinesi üreten bir şirket, tüm dünyada sosyal medya trend olan ‘Bottle Cap Challenge’ (Şişe kapağı açma yarışmasına), 22 tonluk ekskavatör ile dahil oldu. Fabrikanın test operatörleri dev makineye bağlı 'pabuç' adı verilen kepçe ile çelik variller üzerine konulan su bidonunun kapağını açtı.

Haber Merkezi DHA
İş makinesi ile şişe kapağı açtı.
İş makinesi ile şişe kapağı açtı.
İş makinesi ile şişe kapağı açtı.
İş makinesi ile şişe kapağı açtı.
İş makinesi ile şişe kapağı açtı.
İş makinesi ile şişe kapağı açtı.

İlk olarak yurt dışında başlayan ‘Bottle Cap Challenge’ akımı, birçok ünlü ismin de katılımı ile Türkiye’de de trend oldu. Akımın en dikkat çekici videosu ise Gaziantep'ten geldi. SANKO Holding bünyesinde kentte iş makinesi üreten bir firmanın test operatörü, fabrikadan yeni çıkan 22 ton ağırlığındaki ekskavatör ile su dolu şişenin kapağını açtı. Çelik variller üzerine konulan su dolu bidona dev makineye bağlı kepçe ile büyük bir hızla vuran operatör kapağı tek hamlede açmayı başardı.

Firma tarafından sosyal medya da paylaşılan görüntüler, ise kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi ve beğeni topladı.

Dondurulmuş bir an parçası: Göçmek

Dondurulmuş bir an parçası: Göçmek

​Mimar Bulut'un eserini Suriyeli çocukların hikayeleri ile birleştirdik.
Yüksek faiz belimizi büküyor

Yüksek faiz belimizi büküyor

Ortak beklenti, faizin 400 ila 600 baz puan arasında düşürülmesi.
Biri gri kategoride5 terörist teslim oldu

Biri gri kategoride
5 terörist teslim oldu

​Örgütten kaçanlar güvenlik güçlerine teslim oldu.
"Sahaya iniyoruz"

"Sahaya iniyoruz"

​KKTC, 45 yıl sonra harekete geçti.
Gurbetçilere<br>güzel haber

Gurbetçilere
güzel haber

İzin süresi arttı, araçları 90 gün ülkede kalabilecek.
Korkunç rakam

Korkunç rakam

Bir yıl içerisinde ​555 milyar lira çöpe gidiyor.

Zap ve<br>Metina vuruldu

Zap ve
Metina vuruldu

​Harekatta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Bir isim<br>daha 9 güne karşı

Bir isim
daha 9 güne karşı

​Bayrama sayılı günler kala tatil tartışması başladı.

4 bakanlığa<br>kritik atamalar

4 bakanlığa
kritik atamalar

​Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Maliye<br>ona emanet

Maliye
ona emanet

Bakanlığın başına bir Müslüman getirildi.
Günde<br>500 saldırı

Günde
500 saldırı

Finans, kamu ve güvenlik kuruluşları hedefte.
23 dakikada<br>2 füze ateşledi

23 dakikada
2 füze ateşledi

Sabah saatlerinde dünyayı endişelendiren iddia.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.