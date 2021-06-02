​‘İslam Düşüncesinde Teoriler’ projesinin ilk adımı atıldı

Metafizik’te konular, birinci ciltte ‘Ekoller, Yöntemler ve Büyük Anlatılar’, ikinci ciltte ‘Varlık Düşüncesi ve Sıfatlar’ ve üçüncü ciltte de ‘Nedensellik, Ruh, Nübüvvet ve Meâd’ başlıkları altında toplanıyor.

Prof. Dr. Ömer Türker’in ‘İslam Düşüncesinde Teoriler’ projesinin ilk adımı olan ve üç cilt halinde yayımlanan ‘Metafizik’ ile İslam düşünce tarihinde kelamcılar, sûfiler ve filozoflar tarafından geliştirildiği metafizik teorilerin temel kavramlarını, önermelerini, tespit edilebildiği kadarıyla tarih içinde gelişim süreçlerini ortaya koymayı amaçlandığı belirtildi.

“EKOL VE TEORİ TANITILIYOR”

Ketebe Yayınları tarafından basılan ve üç ciltten oluşan eserin iki grupta toplanmış metinlerden oluştuğu ifade edildi. Gruplarla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

“Birinci gruptakiler, kelam, felsefe ve tasavvuf dâhilinde bulunan ekollerin bütüncül bir tasavvurunu vermeyi amaçlıyor. Ekol yazılarında önce ekolun çıkmasına sebep olan amillerin tahlil edildiği tarihsel arka plan, ekolun temel iddiaları, diğer ekollerden ayrışmasını sağlayan görüşleri, yöntemi, takipçileri ve eleştirmenleri anlatılıyor.”

“İkinci grup yazılar ise anlatılan ekollerin metafizik teorilerinden oluşuyor. Teori yazılarında önce teori hakkında bütüncül tasavvur veren bir girişten sonra teorilerin çözmeyi amaçladığı sorun, temel iddiası, ana kavramları ve önermeleri, taraftarları ve eleştirmenleri ve tarih içindeki dönüşümleri anlatılıyor. Her iki gruptaki yazıların başında ekolu ve teoriyi tanıtmayı amaçlayan birer giriş kartı yer alıyor.”

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HAYAT Kimse başkası adına düşünemez

“GENEL OKUYUCUYA HİTAP ETMESİ AMAÇLANDI”

Görüşlerin teoriler halinde anlatılmasının sebebinin uzmanların dışında genel okuyucu için de takip edilebilir bir içerik sunması olduğu belirtildi. Bu bağlamda kitabı okuyan kitlenin, düşünce tarihinin herhangi bir alanında uzman olsun veya olmasın bütün okuyucular olduğu ifade edildi.

Ayrıca her bir teorinin temel kavramları ve önermeleri ile tarih boyunca geçirdiği dönüşümlerin belirginleştirilmesi ile bütün okuyucularda teorinin içeriğini oluşturan görüş hakkında genişletilebilir, sürdürülebilir ve müzakere edilebilir ortak bir birikim oluşturulacağı belirtildi.

Metafizik’te konular, birinci ciltte ‘Ekoller, Yöntemler ve Büyük Anlatılar’, ikinci ciltte ‘Varlık Düşüncesi ve Sıfatlar’ ve üçüncü ciltte de ‘Nedensellik, Ruh, Nübüvvet ve Meâd’ başlıkları altında toplanıyor.

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