Halil Sezai tarafından saldırıya uğrayan yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var büyük ihtimal, kanıyor sürekli

Olay dün sabah saatlerinde İstanbul'un ilçesi Tuzla’da yaşandı. Sokakta çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, mahalle sakini olduğu ifade edilen bir kişiyle tartışma yaşadı.

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Çekime izin vermeyen bu kişiyle Sezai ve yanındakiler kavga etti. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda Halil Sezai’nin yaşlı adama yumruklarla saldırdığı görüldü.

OYNAT 03:39 Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyor. BiP'te paylaş

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Saldırıya uğrayan yaşlı adamın oğlu olayla ilgili olarak, şöyle açıklamada bulundu:

"Ben strese girdim. Babam zaten kalbinden rahatsız. Korona virüsten dolayı korkuyor, hastaneye götüremiyoruz. Burnunda kırık var büyük ihtimal, kanıyor sürekli. Ağrısı, sızısı var."