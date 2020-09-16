Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Halil Sezai tarafından saldırıya uğrayan yaşlı adamın oğlu konuştu Burnunda kırık var büyük ihtimal, kanıyor sürekli
AKTÜEL

İstanbul haberleri: Halil Sezai tarafından saldırıya uğrayan yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var büyük ihtimal, kanıyor sürekli

Halil Sezai tarafından saldırıya uğrayan yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var büyük ihtimal, kanıyor sürekli

Ünlü sanatçı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu. Saldırıya uğrayan yaşlı adamın oğlu babasıyla ilgili olarak, "Burnunda kırık var büyük ihtimal, kanıyor sürekli" dedi.

Haber Merkezi İHA
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler infial yarattı.
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler infial yarattı.

Olay dün sabah saatlerinde İstanbul'un ilçesi Tuzla’da yaşandı. Sokakta çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, mahalle sakini olduğu ifade edilen bir kişiyle tartışma yaşadı.

CHP'li Eren Erdem'den saldırgan Halil Sezai açıklaması: Karakola düşünce beni aradı ben de ilgilendim
GÜNDEM
CHP'li Eren Erdem'den saldırgan Halil Sezai açıklaması: Karakola düşünce beni aradı ben de ilgilendim

Çekime izin vermeyen bu kişiyle Sezai ve yanındakiler kavga etti. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda Halil Sezai’nin yaşlı adama yumruklarla saldırdığı görüldü.

Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 03:39
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyor.


Saldırıya uğrayan yaşlı adamın oğlu olayla ilgili olarak, şöyle açıklamada bulundu:

  • "Ben strese girdim. Babam zaten kalbinden rahatsız. Korona virüsten dolayı korkuyor, hastaneye götüremiyoruz. Burnunda kırık var büyük ihtimal, kanıyor sürekli. Ağrısı, sızısı var."

Yaşlı adamı öldüresiye döven Halil Sezai'ye ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan sert tepki: Ayyaşlık var, örf adet yok
GÜNDEM
Yaşlı adamı öldüresiye döven Halil Sezai'ye ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan sert tepki: Ayyaşlık var, örf adet yok
Abone Ol Google News
HES kodu bu yüzden önemli

HES kodu bu yüzden önemli

​Karantinada olması gerekirken otogara bilet almaya gidince yakalandı.
Seville haritası nedir?

Seville haritası nedir?

Yunanistan'ın hayali planını üç dakikada tane tane anlattık.
Halil Sezaiden yaşlı adama dayak açıklaması: Bana küfür etti

İhanet anlaşması imzalandı

İhanet anlaşması imzalandı

​Trump: Yeni Orta Doğu'nun şafağındayız

İlk aşı<br>bugün yapılacak

İlk aşı
bugün yapılacak

​10 gün içerisinde 1300 kişi aşılanacak.

Kaşla göz<br>arasında çaldı

Kaşla göz
arasında çaldı

​Taksim'de telefon hırsızlığı güvenlik kamerasında.

Kıyamet filmi gibi!

Kıyamet filmi gibi!

​Arabalar, evler, sokaklar küle döndü...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.