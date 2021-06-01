Hayat İstanbul Havalimanında günde 20 bin test yapılıyor PCR sonuçları bir buçuk saatte çıkıyor
AKTÜEL

İstanbul Havalimanı'nda günde 20 bin test yapılıyor: PCR sonuçları bir buçuk saatte çıkıyor

İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl hizmete başlayan Kovid-19 PCR test merkezinde yolculardan alınan numuneler, terminaldeki laboratuvarlarda incelenerek en kısa sürede cep telefonundan yolculara bildiriliyor.

Haber Merkezi AA
​İstanbul Havalimanında günde 20 bin test yapılıyor: PCR sonuçları bir buçuk saatte çıkıyor
İstanbul Havalimanı'nda yolculara koronavirüs testi yapılan alan.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, yolcularına sağladığı hizmetlerle ön plana çıkan İstanbul Havalimanı'ndaki PCR test merkezinde, yurtdışından gelen ve yurt dışına giden yolculara daha hızlı sonuç bildirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yolculardan alının numuneler, terminaldeki laboratuvarlarda incelenerek, sonuçlar talebe göre alternatif olarak en kısa sürede cep telefonundaki mesajlaşma uygulamalarından da yolcuya bildiriliyor.

Geçtiğimiz yaz aylarında İstanbul Havalimanı Test Merkezi’ni hizmete açan İGA, PCR, Antikor ve Antijen test sonuçlarını dakikalar içerisinde yolcuya bildiriyor.

İstanbul’daki havalimanlarında 4 bin 875 yolcunun PCR testi pozitif çıktı
HAYAT
İstanbul’daki havalimanlarında 4 bin 875 yolcunun PCR testi pozitif çıktı

GÜNDE 20 BİN TEST YAPILIYOR

  • Toplam 5 bin metrekarelik alanda 7/24 hizmet veren ve günlük 20 bin test yapabilme kapasitesine sahip İstanbul Havalimanı Test Merkezi, yolcuların boğaz ve burnundan alınan sürüntüleri, havalimanında bulunan laboratuvarda dakikalar içerisinde işleyerek PCR test sonucunu 1 buçuk saat, antikor testi sonucunu 45 dakika, antijen sonucunu ise 20 dakika içerisinde talebe göre cep telefonu üzerinden de gerek kalmadan yolcuya bildiriyor.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı ücret tarifesi doğrultusunda, yurt dışından gelen ve yurt dışına giden yolculara uygulanacak PCR, antikor ve antijen test sonuçları Türkçe ve İngilizce olarak paylaşılıyor. Yolcularına ayrıcalıklı hizmet sunan İGA, kişiye özel havalimanı deneyimi iddiasıyla İGA PASS üyeleri için PCR test rezervasyonu da sunuyor.

İGA PASS yolcu programına ait rezervasyon adresi üzerinden (reservation@igapass.com) işlem yapan yolcular, sıra beklemeden hızlı bir şekilde test olabiliyor ve sonuçlarını kısa bir sürede öğrenebiliyor.

İstanbul Havalimanı’nda antikor test uygulaması da başladı
GÜNDEM
İstanbul Havalimanı’nda antikor test uygulaması da başladı

İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs test merkezi kuruldu
FOTOĞRAF 13
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Koronavirüs ile mücadelede alınan önlemler kapsamında İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs test merkezi kuruldu. Kullanıma hazır hale getirilen test merkezi dış hatlar terminalinde iki ayrı noktada toplam 5 bin metrekarelik alanda gelen ve giden yolcular PCR testi yaptırabilecek.
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. İstanbul Havalimanı'nda kurulan merkezde aynı zamanda yolculardan boğaz ve burunda alınan sürüntüler, yine burada bulunan laboravutarda işlenerek sonuçlar hızlı bir şekilde yolcuya ulaştırılabilecek.
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SONUÇLAR 2 SAATTE YOLCUYA BİLDİRİLECEK <br> <br> Test sonuçları 2 saatte çıkacak ve ücreti 110 Lira olarak belirlendi. Türkçe ve İngilizce olarak mail üzerinden gönderilecek ya da çıktı olarak da verilebilecek.
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Hem yurt dışına çıkacak hem de yurt dışından Türkiye'ye giriş yapacaklar, bu test merkezinden yararlanabilecek. İGA Operasyon Kontrol Merkezi Direktörü Fatih Mere basın mensuplarına yaptığı açıklamada test merkezinini dış hatlarda iki ayrı noktada kurulan toplam 5 bin metrekarelik alanda, günlük 40 bin test yapılabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.
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NUMUNELER İSTANBUL HAVALİMANI'NDAKİ LABORATUVARDA SONUÇLANDIRILACAK <br> <br> Mere, test merkeziyle ilgili şu bilgileri paylaştı: Sağlık Bakanlığı ile Kültür veTurizm Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda İstanbul Havalimanı'nda yurt dışından gelen veya yurt dışına çıkan yolculardan PCR testi yaptırmak isteyen yolcular için bu merkez kuruldu. 50 adet numune alma kabinimiz var. Saatlik kapasitesi 2 bin. 24 saatte 38-40 bin test yapılabilir. Türkiye'de hiçbir havalimanında kurulu bir laboratuvar yok...
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Sürüntü veren yolcuların test işlemleri için numuneler herhangi bir hastaneye gönderilmeyecek, burada kurulan laboratuvarlarda sonuçlandırılacak. Bu bize büyük bir zaman kazandıracak. Bulunduğumuz alan 4 bin metrekare. Ayrıca terminalin kara (bilet ve bagaj işlemlerinin yapıldığı alan) tarafında da bin metrekarelik bir alan kuruldu. Toplam 5 bin metrekarelik alanda bu hizmeti vereceğiz. Hem gelen yolcuya hem giden yolcuya test yapabilecek şekilde hazırlıklarımız tamamlandı.
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TEST ÜCRETİ 110 LİRA <br> <br> Fatih Mere, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği doğrultuda PCR testlerinin ücretinin 110 lira olacağını açıkladı. Mere, Bizim buradan bir gelir beklentimiz yok. Tamamen yolcuların en kısa sürede testlerini yaptırıp stressiz bir şekilde uçuşlarına devam edebilmeleri için sunduğumuz bir hizmet. İlk etapta yolcular gelmeden önce 520 personelimize burada test yaptırdık. Tamamı negatif çıktı. O testlerde gördük ki yaklaşık 2 saatte bu testin sonuçları sisteme düşecek ve yolculara ulaştırılabilecek dedi.
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İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs test merkezi kuruldu
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İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs test merkezi kuruldu
Title
İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs test merkezi kuruldu
Title
İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs test merkezi kuruldu
Title
İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs test merkezi kuruldu
Title
İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs test merkezi kuruldu
İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs test merkezi kuruldu
İstanbul Havalimanı'nda yurt dışından gelen ve giden yolculara koronavirüs testi yaptırmaları için test merkezi kuruldu. Yolculardan alınan numuneler terminaldeki laboratuvarlarda incelenerek, sonuçlar iki saat içinde yolcuya teslim edilecek.


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