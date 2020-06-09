"İstanbul Yeditepe Konserleri" Ajda Pekkan'la başlıyor

Bugün başlayıp bir ay boyunca her gün gerçekleştirilecek "İstanbul Yeditepe Konserleri"nde yaklaşık 60 sanatçı sahne alacak. Konserler, her gün T.C. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production YouTube kanalından yayınlanacak. İstanbul Boğazı'nın yanı başındaki Kuruçeşme’de gerçekleştirilecek.
"İstanbul Yeditepe Konserleri"nin ilk 10 günlük programı şu şekilde:
9 Haziran Saat 21:00: Ajda Pekkan
10 Haziran Saat 21:00: Sibel Can
11 Haziran Saat 21:00: Demet Akalın, Alişan
12 Haziran Saat 21:00: Funda Arar, Hakan Peker
13 Haziran Saat 21:00: Işın Karaca, Coşkun Sabah
14 Haziran Saat 21:00: Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam
15 Haziran Saat 21:00: Serdar Ortaç, Sinan Akçıl
16 Haziran Saat 21:00: Muazzez Ersoy, Zekai Tunca
17 Haziran Saat 21:00: Özhan Eren, Orhan Hakalmaz, Ceyhun Çelikten
18 Haziran Saat 21:00: Ebru Yaşar, Bülent Serttaş
🎤Cumhurbaşkanlığı “İstanbul Yeditepe Konserleri” başlıyor.🎶
Bir ay boyunca sürecek konserlerin ilk gününde Ajda Pekkan sahne alacak.
Konser, bugün saat 21:00'da Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanallarında.
▶️ https://t.co/4amAmJsXiN
▶️ https://t.co/LKV3wQoSYL pic.twitter.com/oAbL4RG758
🎤Cumhurbaşkanlığı “İstanbul Yeditepe Konserleri” başlıyor.🎶