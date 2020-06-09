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Hayat "İstanbul Yeditepe Konserleri" Ajda Pekkanla başlıyor
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"İstanbul Yeditepe Konserleri" Ajda Pekkan'la başlıyor

Cumhurbaşkanlığı çatısı altında İletişim Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilecek ‘İstanbul Yeditepe Konserleri’ ile Türkiye’nin Yıldızları vatandaşların evlerine konuk ediyor. Bir ay boyunca sürecek konserlerin ilk gününde bugün Ajda Pekkan sahne alacak. Etkinlik, saat 21:00'da Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanallarında yayınlanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Bugün başlayıp bir ay boyunca her gün gerçekleştirilecek "İstanbul Yeditepe Konserleri"nde yaklaşık 60 sanatçı sahne alacak. Konserler, her gün T.C. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production YouTube kanalından yayınlanacak. İstanbul Boğazı'nın yanı başındaki Kuruçeşme’de gerçekleştirilecek.

"İstanbul Yeditepe Konserleri"nin ilk 10 günlük programı şu şekilde:

9 Haziran Saat 21:00: Ajda Pekkan
10 Haziran Saat 21:00: Sibel Can
11 Haziran Saat 21:00: Demet Akalın, Alişan
12 Haziran Saat 21:00: Funda Arar, Hakan Peker
13 Haziran Saat 21:00: Işın Karaca, Coşkun Sabah
14 Haziran Saat 21:00: Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam
15 Haziran Saat 21:00: Serdar Ortaç, Sinan Akçıl
16 Haziran Saat 21:00: Muazzez Ersoy, Zekai Tunca
17 Haziran Saat 21:00: Özhan Eren, Orhan Hakalmaz, Ceyhun Çelikten
18 Haziran Saat 21:00: Ebru Yaşar, Bülent Serttaş

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