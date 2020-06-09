"İstanbul Yeditepe Konserleri" Ajda Pekkan'la başlıyor Cumhurbaşkanlığı çatısı altında İletişim Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilecek ‘İstanbul Yeditepe Konserleri’ ile Türkiye’nin Yıldızları vatandaşların evlerine konuk ediyor. Bir ay boyunca sürecek konserlerin ilk gününde bugün Ajda Pekkan sahne alacak. Etkinlik, saat 21:00'da Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanallarında yayınlanacak.

Haber Merkezi 09 Haziran 2020, 16:11 Son Güncelleme: 09 Haziran 2020, 16:18 Yeni Şafak