Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat İstanbula 10 ayda 4,2 milyon turist geldi
AKTÜEL

İstanbul’a 10 ayda 4,2 milyon turist geldi

İstanbul’a 10 ayda 4,2 milyon turist geldi

İstanbul’a geçen yılın ilk 10 ayında 12 milyon 700 bin turist gelirken bu yıl aynı dönemde bu sayı 4 milyon 200 bine düştü. En çok ziyaret, Almanya’dan gerçekleşti. Havayolu ile gelen yabancı ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 60,5 azalırken, aylık yüzde 15,8 arttı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul Eminönü.
İstanbul Eminönü.

İstanbul İstatistik Ofisi, turizm sektöründe, bir yılda yaşanan değişimleri, İstanbul Turizm Bülteni, Aralık 2020 sayısında ele aldı. Değişiklikler, rakamlara şöyle yansıdı:

4,2 MİLYON TURİST GELDİ

İlk on ayda, İstanbul’a elen turist sayısı, 2019 yılında 12 milyon 700 bin iken, 2020 yılında yüzde 67,3 azalarak 4 milyon 200 bine geriledi. Ekim 2019’da, İstanbul’a yurtdışından gelen turist sayısı, bir yılda yüzde 60,4 azalışla 1 milyon 300 binden 533 bine düştü. Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı ise 4 milyon 300 bin iken, yıllık yüzde 59,4 düşerek 1 milyon 700 bin oldu.

İstanbul'da suya yüzde 39 zam teklifi reddedildi: İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 6,84 zam yapıldı
GÜNDEM
İstanbul'da suya yüzde 39 zam teklifi reddedildi: İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 6,84 zam yapıldı


EN ÇOK TURİST ALMANYA'DAN

İlk 10 ayda, İstanbul’a en çok turistin geldiği ülke 322 bin ile Almanya oldu. Almanya’yı sırasıyla, Rusya Federasyonu (319 bin), Fransa (190 bin), İngiltere (174 bin) ve İran (124 bin) takip etti. Ekim ayında ise İstanbul’a en çok turist Rusya Federasyonu’ndan gelirken, Rusya Federasyonu’nu sırasıyla, Almanya, Fransa, Ukrayna ve İran izledi.
HAVAYOLUYLA GELENLER YILLIK 60,5 AZALDI

Ekim ayında, havayolu ile 530 bin, denizyolu ile 3 bin ziyaretçi geldi. Ziyaretçi sayısı, yıllık, havayolunda yüzde 60,5, denizyolunda yüzde 51 azaldı. Aylık ise havayolunda yüzde 15,8, denizyolunda yüzde 18,3 arttı.

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı
GÜNDEM
Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı


YABANCI KONAKLAMA YÜZDE 46 AZALDI

Ekim ayında, konaklama tesislerine gelen yerli turist sayısı yıllık yüzde 18,8, yabancı turist sayısı yüzde 46,4 azaldı. Konaklayanlar içinde yabancı turist oranı, bir yılda yüzde 68,5’ten yüzde 58,9’a geriledi. Toplam geceleme süresi yıllık yüzde 39,6 azalarak, 1 milyon 760 bin olarak gerçekleşti. Konaklama tesisleri doluluk oranı, yıllık 44,8 azalarak, yüzde 35,5’e indi.
HAVAYOLUNDA 37 MİLYON YOLCULUK

Ocak- Kasım döneminde, havayolu ile İstanbul’a gelen- giden yolcu sayısı, bir yılda, 95 milyondan 37 milyona geriledi. 2019’da, yüzde 37,1’ini iç hatlar, yüzde 62,9’unu dış hatlar yolcuları oluştururken, 2020’de, dış hatlar yolcu sayısının payı azalarak, yüzde 52,1’e düştü.

Balığa giden arkadaşını tok tutsun diye yaptı beğenilince siparişler uçtu: Günde 2 bin 500 adet isteniyor
FOTOĞRAF 5
Title
Manisa'da balık tutmaya giden arkadaşının kendisini tok tutacak bir yiyecek istemesi üzerine tahini, simitle harmanlayan simitçi ustası İdris Aslan, tahinli simidi keşfetti.
Title
Ürünün beğenilmesi üzerine seri üretime geçen Aslan, simidin ilgi görmesi üzerine marka tescilini almak için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurdu. 'Manisa Tahinli Simitcim' ve 'Tahinli Çubuk İdris' diye iki marka tescilini de alan Aslan, günlük ürettiği 2 bin 500 tahinli simidi yok satıyor. Şehzadeler ilçesindeki unlu mamuller işletmesinde 2,5 liradan satışa sunulan tahinli simide, Türkiye'nin farklı illerinden de talep yağıyor.
Title
Tahinli simidi keşfinin hikayesini anlatan Aslan, Çocukluk arkadaşım bir gün balığa gidecekti. Giderken 'tahinli bir şeyler yapar mısın' dedi. Ben yaparız dedim. 3 gün balıkta kalacakları için bayatlamayan hamur bulmam lazımdı. Düşündüm ve tahinli simidi buldum. Hamurda insan vücuduna zarar verebilecek hiçbir madde yok. Arkadaşlar çok beğendiler. 'Ağabey yap tezgahta sat' diye ısrar ettiler. Biz de yapmaya başladık. Hemen hemen 4 yıl oldu. 4 yıldır bu tahinli simidi üretiyorum diye konuştu.
Title
Ürettiği tahinli simide eylül ayında 'Manisa Tahinli Simitcim' ve 'Tahinli Çubuk İdris' ismiyle 2 marka tescili aldıklarını ifade eden Aslan, Ürettiğimiz tahinli simit beğenilip, ilgi görünce bir de marka tescilini aldık. Simidin yanı sıra ürettiğimiz çubuk şeklindeki tahinli simide de marka tescili aldık. Ürünlerimizi tescilledik. Ürettiğimiz tahinli simitleri Manisa'ya zor yetiştiriyorum. Denizli'ye gönderdik. Van'dan aradılar ve 700 tane gönderdik. İzmir'i zaten saymıyorum. Dışarıya çok fazla veremiyoruz. Çünkü yetiştiremiyoruz. Burada tezgahta sattığımız 2 bin 500 civarı. 5 bin adette Tahinli Çubuk İdris'leri üretiyoruz. Tahinli simidi 2,5 lira, çubuklusunu ise 1 liradan satıyoruz diye konuştu.
Title
Tahinli simidin bulunmasında fikir sahibi olan Kerim Göktepe, Arkadaşımın simit imalathanesi var. Balığa giderken tahinli ürünleri çok tüketiriz. Teknede uzun süre kaldığımızdan dolayı, dayanıklı ürün yapmasını istedim. Tahinli simidi denedi. Herkesin hoşuna gidince ve ilgi görünce satışına başladık. Ben de büfemde küçük bir tezgah açarak satışını yaptım. Öğlen vakti işimiz bitiyor. Tahinli simit tuttu. Satışlarımız iyi. Farklı bir lezzet ve farklı bir tadı Manisa'ya kazandırdığımız için mutluyuz. Herkesin de memnun kaldığı bir ürün oldu diye konuştu.
Balığa giden arkadaşını tok tutsun diye yaptı beğenilince siparişler uçtu: Günde 2 bin 500 adet isteniyor
Manisa'da balık tutmaya giden arkadaşını tok tutması için hamurun başına geçerek yeni bir ürün ortaya çıkaran simit ustası İdris Aslan (34), ürünün beğenilmesi üzerine üretimine geçti. Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurarak marka tescilini alan Aslan, günlük verilen 2 bin 500 adet siparişe yetişemiyor. Simide, Türkiye'nin farklı illerinden de talep yağıyor.


Abone Ol Google News
Beklenenadım bugün atılıyor

Beklenen
adım bugün atılıyor

​Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni hat kuruluyor.
Tuzlada koca vahşeti

Tuzla'da koca vahşeti

Kocası tarafından bıçaklanan iki çocuk annesi hayatını kaybetti.
Emeklilikikramiyesi müjdesi

Emeklilik
ikramiyesi müjdesi

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu güzel haberi duyurdu.

​İki bin lira için arıyorsun 2500 TL'ye kiraya çıkıyorsun.

Asgari ücrette<br>ikinci tur

Asgari ücrette
ikinci tur

​Online toplantı bu kez TİSK ev sahipliğinde yapılıyor.

Kanserliye antibiyotik verip yolladılar

Kanserliye antibiyotik verip yolladılar

​İngiltere'de iki ayda MR çektiremeyen hasta öldü.

Dezenfektan çeşmeleriyle donatıyor

Dezenfektan çeşmeleriyle donatıyor

Süleymanpaşalılar şehrin dört bir yerinden ücretsiz dezenfektan alacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.