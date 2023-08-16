İstanbul’da ev sahipleri yıllık kirayı peşin istemeye başladı

Rezidans ve eşyalı daireler daha çok yıllık kiralık bedeli alınan evler olarak öne çıkıyor.
Kiralık konut fiyatlarındaki artışla birlikte kiracılar uygun fiyatlı ev bulmakta zorlanıyor. Ev sahipleri ile kiracılar arasında fiyatlarla ilgili sıkıntılar gündemdeki yerini koruyor.
Ev sahipleri konutlarının kira bedellerini yıllık olarak talep etmeye başladı. Ev sahipleri kiraları yıllık alarak enflasyona karşı korunmayı amaçlıyor. Rezidans ve eşyalı daireler daha çok yıllık kiralık bedeli alınan evler olarak öne çıkıyor.
“Peşin ödemeli kiralarda eşyalı ve rezidans daireler talep görüyor”
Gayrimenkul sektörünün durgun devam ettiğini belirten emlakçı Şerafettin Başaran, “Kira ödemelerinde, yıllık isteyen ev sahipleri oluyor. Bunun nedeni ise enflasyon sebep oluyor. Genelde peşin ödemeli kiralarda eşyalı ve rezidans daireler talep görüyor. Şu anda bir ay içerisinde 2 tane kiralık daire vermişiz. Ev sahipleri genelde memurlara vermek istiyorlar. Tabi yıllık ödemelerde dairenin kirası 15 bin TL ise 14 bin TL’ye indirme durumu oluyor. Yıllık peşin kiralamalardaki artış geçtiğimiz yıllara göre ise yüzde 10’nu bulmuş durumda” dedi.