Pandemi şartları altında vatandaş cumayı bank üstünde kıldı

Devlet kâhyası: Hâlet Efendi

Devrinin ilgi çekici şahsiyetlerinden olan Hâlet Efendi, zeki ve hitabeti kuvvetli bir şahıs olarak kendini göstermekle beraber son derece kindar olup, muhaliflerini ve menfaatine dokunanları bilhassa makamına rakip gördüklerini katiyen affetmez, onları uzaklaştırıp ezmedikçe kalbi rahat etmezdi. Padişah ve tüm devlet yönetiminde büyük bir nüfuz kazanan Hâlet Efendi, merkeziyetçi bir yönetim anlayışına sahipti. II. Mahmud'un da gizli danışmanı olan Halet Efendi, nüfuz ve iktidarını kötüye kullandığından Konya'ya sürülüp idam edildi. Peki, halk arasında “devlet kâhyası” olarak anılan Hâlet Efendi'nin ölümünden sonra arkasından neler denmişti?



