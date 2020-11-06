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Hayat Pandemi şartları altında vatandaş cumayı bank üstünde kıldı
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İstanbul'da koronavirüs tedbirleri altında cuma namazına katılan vatandaşlar sağanak yağmur ile birlikte bankta namaz kıldı.

Pandemi şartları altında vatandaş cumayı bank üstünde kıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kurallar ile aylardır cuma namazını eda eden vatandaşlar sağanak yağışın da etkili olduğu İstanbul'da cuma namazını bank üzerinde kıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul'da cuma namazına katılan vatandaşlar sağanak yağmur ile birlikte bankta namaz kıldı.
İstanbul'da cuma namazına katılan vatandaşlar sağanak yağmur ile birlikte bankta namaz kıldı.

Koronavirüs salgınının ardından Haziran ayının ortalarına kadar camilerde cuma namazına ara verilmişti. Daha sonra alınan tedbirler çerçevesinde belli kurallara uyularak yeniden açılan camilerde cuma namazları başlamıştı. Sonbaharın da gelmesiyle birlikte yağışların etkili olduğu bugünlerde cuma namazına katılan vatandaşların duyarlılığı dikkat çekti.

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YAĞMUR VE PANDEMİYE RAĞMEN NAMAZA KOŞTULAR

  • İstanbul Fatih'te cuma namazı için cami avlusuna gelen vatandaşlar cami içerisinde yer bulamayınca avludaki bankların üzerinde namazlarını kıldı. Yağmurun da şiddetini ara ara artırdığı namaz sırasında vatandaşlar ibadetlerini yerine eda etti.
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