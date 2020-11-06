Pandemi şartları altında vatandaş cumayı bank üstünde kıldı

Koronavirüs salgınının ardından Haziran ayının ortalarına kadar camilerde cuma namazına ara verilmişti. Daha sonra alınan tedbirler çerçevesinde belli kurallara uyularak yeniden açılan camilerde cuma namazları başlamıştı. Sonbaharın da gelmesiyle birlikte yağışların etkili olduğu bugünlerde cuma namazına katılan vatandaşların duyarlılığı dikkat çekti.
YAĞMUR VE PANDEMİYE RAĞMEN NAMAZA KOŞTULAR
- İstanbul Fatih'te cuma namazı için cami avlusuna gelen vatandaşlar cami içerisinde yer bulamayınca avludaki bankların üzerinde namazlarını kıldı. Yağmurun da şiddetini ara ara artırdığı namaz sırasında vatandaşlar ibadetlerini yerine eda etti.