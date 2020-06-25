Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat İstanbulda sivrisinek kabusu Pencerelerini bile açamıyorlar
AKTÜEL

İstanbul'da sivrisinek kâbusu: Pencerelerini bile açamıyorlar

İstanbul'da yağışların artması ve ani sıcakların gelmesiyle birlikte sivrisinek sayısında artış meydana geldi. Özellikle Avcılar, Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşayanlar artan sivrisinekler sebebiyle akşam saatlerinde pencerelerini açamadıklarını ve rahatsız olduklarını söyledi. Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz , "Havalar bir açıyor bir kapanıyor bu da tam sivrisinekler için iyi bir ortam" dedi.

Haber Merkezi DHA
Vatandaşlar pencerelerini açamıyor.
Vatandaşlar pencerelerini açamıyor.

İstanbul'da son dönemlerde artan yağışlar ve sıcaklıklar sebebiyle sivrisinek sayısı da çoğaldı. Avcılar, Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşayanlan, artan sivrisinek sebebiyle sıcak havalarda pencerelerini açamadığını ve ilaçlamanın yetersiz olduğunu belirtiyor.

"Yağışlı havaları seviyorlar"

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz da bu havaların sivrisineklerin üremesi için çok elverişli olduğunu dile getirerek, "Sivrisinekler kış uykusuna yatan canlılar. Yumurtalarını bırakıyorlar. Nisan, Mayıs gibi havalar ısınmaya başlayınca ortaya çıkıyorlar. Yağışlı havaları seviyorlar. Sadece yağış yetmiyor, havaların sıcak da gitmesi önemli. Bu da sinek popülasyonunun artmasına sebep oluyor. Havalar bir açıyor bir kapanıyor bu da tam sivrisinekler için iyi bir ortam" dedi.

Muş’ta 'çekirge' istilası: Korkuya neden oldu
FOTOĞRAF 10
Title
Kentte, özellikle yüksek yamaçlarda yol ile toprak üzerlerinde sürü halinde görülen çalı çekirgeleri, korkuya neden oldu.
Title
Yaklaşık 17 köyde görülen ve Muş Ovası'na doğru ilerleyen çekirge sürülerinin ekili alanlara zarar vermesinden endişe ediliyor.
Title
Üçevler Köy yolunda seyir halindeki araçlarıyla yolun yüzeyini kaplayan çekirgelerle karşılaşan vatandaşlar, manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek, yol boyu sürü halinde binlerce çekirgenin mevcut olduğunu belirtti.
Title
Sürünün ovaya inmesiyle ekili arazilerin zarar görmesinden korktuklarını söyleyen vatandaşlar, bir an önce önlem alınmasını istedi.
Title
Çekirgelerin bölgede sürü halinde olduğunu aktaran Aydın Dinçer, Çekirgeler bölgede bir hayli çoğalmış ve Muş'a doğru yürüyor. Allah korusun çekirgeler tarlalara giderse, tarlada çayır falan bırakmaz. Zaten bu bölgede çekirgeler hiçbir şey bırakmamış dedi.
Title
Yetkililerin derhal konuya el atması gerektiğini vurgulayan Ramazan Yavuz ise, Çekirgeler Muş Ovası'na doğru gidiyor. Böyle olursa çekirgeler ekinlerin hepsini mahvedecek. Buğdayları falan hepsini yiyorlar. Yetkililer derhal bunun için önlem alması lazım diye konuştu.
Title
Öte yandan, çekirgeler bölgedeki yaylalarda yaşam sürdürülen çadırlar ile çevresinde de gözlemlendi.
Title
Muş’ta 'çekirge' istilası
Title
Muş’ta 'çekirge' istilası
Title
Muş’ta 'çekirge' istilası
Muş’ta 'çekirge' istilası: Korkuya neden oldu
Muş'un yüksek yamaçlarında sürü halinde görülen çalı çekirgeleri, endişeye yol açtı.


"Bu durum altyapıyla alakalı"

Prof. Dr. Yılmaz, "Yağmur suları göletlerde birikiyor ya da durgun sulara gidiyor. Yağmur sularıyla birlikte bir yere sürüklenen bazı materyallerde infeksiyöz etkenler olabilir. Bu durum altyapıyla alakalı. Bu işin topyekûn değerlendirilmesi lazım. Yerel yönetimlerin altyapıya çok önem vermesi lazım. Buna çöplerin toplanması, düzgün atılması da dahil olmak kaydıyla temiz bir ortam temiz bir çevre, sağlıklı bir çevre demek. Aynı zamanda temiz insan ve hayvan sağlığı demektir" diye konuştu.

Yaylaları istila ettiler: Ekipler ücretsiz ilaç dağıttı
FOTOĞRAF 10
Title
Amanos Dağı eteklerinde yer alan Atik, Fenk ve Eşmişek yaylarındaki bahçelerde çok sayıda çekirge görenler, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bildirdi.
Title
Bunun üzerine ekipler, bölgeye gelip, bahçelerde ilaçlama yaptı.
Title
Ekipler, bahçe sahiplerine de çekirge ile mücadele kapsamında ücretsiz ilaç dağıttı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Yaylaları istila ettiler: Ekipler ücretsiz ilaç dağıttı
Hatay'ın Belen, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki Amanos Dağları'nda bulunan 3 yaylada bahçeleri, çekirge istila etti


  • Sivrisineklerden korunmak için tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Yılmaz, "Önemli olan bunlardan korunmak. Korunmak için de yerel yönetimlerin ilaçlamalara önem vermesi gerekiyor. Bu ilaçlamalarda çevreye zarar vermemeye dikkat etmek gerekiyor. Kişisel olarak da uzun kıyafetler giyerek kendimizi koruyabiliriz. Sinek kaçırıcı yağlar sürülebilir. Evde de kesinlikle sineklik taktırmak gerekir" uyarısında bulundu.

Başakşehir'de 'Ekosisteme dost' sivrisinek mücadelesi
GÜNDEM
Başakşehir'de 'Ekosisteme dost' sivrisinek mücadelesi

"Pencerelerde sineklik olduğu halde giriyor"

Çevredeki sivrisineklerden rahatsız olduğunu ve ilaçlama araçlarının az sayıda geldiğini söyleyen Mehmet Bulat, "Tahtakale mahallesinde oturuyorum. Akşamları çok sıkıntı çekiyoruz. Pencerelerde sineklik olduğu halde giriyor. Orada bir dere var, kokuyor da. Onun da etkisi var. Yeşil alanları da tıraşlamıyorlar şu sıralar. İlaçlama araçları da az sayıda geliyor" dedi.

  • Çocuklarını sürekli sivrisineklerin ısırdığını dile getiren Tülay Tanyeli de "Yağmurdan sonra özellikle çok arttı. Bir de kuyular var kuyulardan dolayı arttığını düşünüyorum. Yaklaşık bir aydır durum böyle. İlaçlama yapılıyor ama yağmur yağdığı için yine aynı. Yağışlar bitmeden sineklerin gideceğini düşünmüyorum" diye konuştu. Arif Dikici, "Akşamları evin içerisini devamlı sinekler basıyor. Cam pencere açamıyoruz. Çok ciddi sivrisinek sıkıntısı var. İlaçlıyorlar ama fayda etmiyor" şeklinde konuştu.
Abone Ol Google News
Vurularak durduruldu

Vurularak durduruldu

​Komandolar, teröristlerin hain planını böyle engelledi.
Türkiyeters köşe yaptı

Türkiye
ters köşe yaptı

​Ruslar'ın fiyat indirmekten başka şansı yok!
Her aileden sadece bir kişi gitmeli

Her aileden sadece bir kişi gitmeli

​Bilim Kurulu üyesinden 'hisseli kurban kesimi' uyarısı.
Önce 60 bin korsan taksiyi yakalayın

Önce 60 bin korsan taksiyi yakalayın

​Taksicilerin İBB'nin yeni taksi projesine tepkisi dinmiyor.

​Erdoğan'ın sözlerinden etkilenip üretime başladı.
F-16'lara Türk gözü

F-16'lara Türk gözü

ASELPOD teslimatları neden önemli?

Dünyada sadece 2 tane var, tek bir asker tarafından Akıncı ve Anka'dan atılabilecek.

​Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.

​Gıda ürünlerinde sahtekarlığı bitirecek adım atıldı.

​Ülkece kalbimize kazınan paylaşımın üzerinden tam üç yıl geçti.
FETÖ elebaşına<br>yeni tanım

FETÖ elebaşına
yeni tanım

​ABD "Terörizm 2019 Ülkeler Raporu"nu açıkladı, Türkiye bölümü dikkat çekti.

​İlk kez insan üzerinde denenerek klinik aşamasına geçildi.

'Rusya'ya milyar dolarlar ödeyen Almanya'yı Ruslardan biz mi koruyacağız?'

​O şehitler için vicdanın niye sızlamadı?

​Tel-Aviv'de ilhak karşıtı protestolar hız kazandı.

Barolar özgürlüklere hep karşı çıktı.
Türkiye'nin yeni görünmez askerlerinden dünyada sadece 2 tane var: Tek bir asker tarafından Akıncı ve Anka'dan atılabilecek
Ekonomi

Türkiye'nin yeni görünmez askerlerinden dünyada sadece 2 tane var: Tek bir asker tarafından Akıncı ve Anka'dan atılabilecek

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından muharebe sahasında etkin şekilde kullanılmaya başlanan "kamikaze drone"lar çeşitleniyor. Döner kanat kamikaze drone Kargu teslimatlarını sürdüren STM, sabit kanatlı kamikaze drone Alpagu'ya yönelik çalışmalarda sona geldi. Alpagu yıl sonuna doğru güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmaya başlanacak. Alpagu, tek bir asker tarafından kullanılabilecek, zırhlı araçlardan, Akıncı ve Anka gibi silahlı insansız hava platformlarından atılabilecek. Ağırlığı 2 kilogramın altındaki Alpagu'ya dünyada benzer niteliklerde yalnızca 2 platform bulunuyor.
Hayatını adadığı engelli eşi için asansör yaptı: Çalışır vaziyete getirdi
Gündem

Hayatını adadığı engelli eşi için asansör yaptı: Çalışır vaziyete getirdi

Bolu'da, hayatını felçli eşi Fikriye Özcan'a (57) adayan kaynak ustası İsmail Özcan (57), eşinin rahatça eve girip çıkabilmesi için 25 bin TL'ye asansör yaptı. Asansörün eşi için kolaylık sağladığını ifade eden Özcan, "Eşim yaklaşık 8 senedir felç. Durumu iyileşmeye başlayınca, zor indirmeye başladık. O da sıkıntı oluyordu. Ben de ne yapayım diye düşündüm. Ondan sonra kafamda bir proje çizdim. Hesap kitap yaptım, malzeme aldım ve başladım. Sonunda yaptım ve çalışır vaziyette" dedi.
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor: Ertelenmesi salgın sürecini kapsamıyor
Ekonomi

Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor: Ertelenmesi salgın sürecini kapsamıyor

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, olası bir afet durumunda elektrik ve doğal gaz faturalarının tahakkuk ve tahsilatlarının ertelenmesine yönelik uygulamanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dönemini kapsamadığını bildirdi. Çeçen, "1 Temmuz’dan itibaren normalleşme sürecine geçilerek, mevzuatta yer alan ve geçici olarak durdurulan düzenlemelerin uygulamasına kalınan yerden devam edilecek. Bu sebeple tüketicilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına tüketime ilişkin bildirimlerini takip etmeleri son derece önemli. Elektrik dağıtım sektörü olarak, Kovid-19 döneminde planlı kesintileri askıya alarak, vatandaşın temel ihtiyacı olan elektrik hizmetine ulaşması için var gücümüzle çalıştık. Normalleşme süreciyle, kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti için yatırımlarımız kaldığı yerden devam edecek" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.