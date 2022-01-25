Hayat Yolda mahsur kalan oyuncu Şafak Sezer isyan etti Altı saattir kımıldamıyor, Allah rızası için sesimizi duyun
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Yolda mahsur kalan oyuncu Şafak Sezer isyan etti: 'Altı saattir kımıldamıyor, Allah rızası için sesimizi duyun'

İstanbul'da yoğun kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi. Oyuncu Şafak Sezer de İstoç kavşağında yolda kaldı. Sezer, Twitter hesabından paylaştığı video mesajda 6 saattir trafikte kaldığını belirterek yardım çağrısında bulundu. Ünlü oyuncu "Allah rızası için sesimizi duyun" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda yolda mahsur kalan oyuncu Şafak Sezer isyan etti: Altı saattir kımıldamıyor, Allah rızası için sesimizi duyun
Oyuncu Şafak Sezer kar mağduru.

Ünlü sanatçı Şafak Sezer'de İstoç kavşağında yaklaşık 6 saattir trafikte kaldığını sosyal medya hesabından video paylaşarak bildirdi.

Şafak Sezer sosyal medyadan paylaştığı videoda, "İstoç kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var" dedi.

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