Yolda mahsur kalan oyuncu Şafak Sezer isyan etti: 'Altı saattir kımıldamıyor, Allah rızası için sesimizi duyun'
İstanbul'da yoğun kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi. Oyuncu Şafak Sezer de İstoç kavşağında yolda kaldı. Sezer, Twitter hesabından paylaştığı video mesajda 6 saattir trafikte kaldığını belirterek yardım çağrısında bulundu. Ünlü oyuncu "Allah rızası için sesimizi duyun" dedi.
Ünlü sanatçı Şafak Sezer'de İstoç kavşağında yaklaşık 6 saattir trafikte kaldığını sosyal medya hesabından video paylaşarak bildirdi.
Şafak Sezer sosyal medyadan paylaştığı videoda, "İstoç kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var" dedi.