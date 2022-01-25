Yolda mahsur kalan oyuncu Şafak Sezer isyan etti: 'Altı saattir kımıldamıyor, Allah rızası için sesimizi duyun'

Ünlü sanatçı Şafak Sezer'de İstoç kavşağında yaklaşık 6 saattir trafikte kaldığını sosyal medya hesabından video paylaşarak bildirdi.

Şafak Sezer sosyal medyadan paylaştığı videoda, "İstoç kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var" dedi.

Biliyoruz her yer böyle ama lütfen yardım pic.twitter.com/1S1l8uFbrl — Şafak Sezer (@SafakSezer) January 24, 2022