İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 451 yıllık çeşmeyi levye ile kırdılar Mimar Sinan'in yaptığı 451 yıllık çeşmeyi levye ile yıktılar İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Mimar Sinan’ın 451 yıllık eseri Pir Mehmet Çeşmesi’nin bir bölümü restorasyon yapılacağı gerekçesiyle yıkıldı. Esnafın durumu polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen polisler, bir süre sonra işçileri gözaltına aldı.

Haber Merkezi 03 Eylül 2019, 11:27 Son Güncelleme: 03 Eylül 2019, 13:14 DHA