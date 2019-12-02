İşte Avrupa’nın mülteci politikası

Yunan hudut askerlerince darp edilip zorla Türkiye’ye geri itilen düzensiz göçmenler tedavi edildi. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nden taburcu olan göçmenler İl Göç İdaresi’ne gönderildi. Vücutlarında darp izleri olan düzensiz göçmenler, yaşadıklarını tercüman aracılığıyla anlattı. Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçerken yakalandığını anlatan İran uyruklu Balen Muhammed Zilan (23), “Bizi dövdüler. Ellerimi bıçakla kestiler. Yaralı halde geri gönderdiler. Türkiye bize yardım etti, tedavimi yaptılar. Türkiye çok iyi, merhametli, teşekkür ederim” dedi.

Rehber Yusufi

KOLU VE BACAĞINI KIRDILAR

Eşiyle birlikte Yunanistan’a geçiş yaptıklarını söyleyen Afganistan uyruklu Rehber Yusufi de (33) “Hem eşime hem bana çok kötü davrandılar. 5 Yunan polisi beni 2 saat demir sopalarla dövdü. Kolum kırıldı, sırtımda ve bacaklarımda morluklar oluştu. Beni bu halde geri gönderdiler. Yunanistan yaptıklarının karşılığını bir gün görecek” diye konuştu. Yunan polisleri görünce kaçmaya başladığını anlatan Mısır uyruklu Ahmed Mehdi (15) ise şunları söyledi: “Kaçarken yere düştüm, vurmaya başladılar. Demir sopalarla vurdular, bacağım kırıldı.”

Ölümden kurtardık

Çanakkale Ayvacık’tan lastik botlarla denize açılan göçmenlere kurtarıldıktan sonra giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.

Yunanistan’ın Midilli Adası’na doğru seyreden üç bottaki 99 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı. Ege Denizi’nin kuzeyindeki Müsellim Boğazı’nda yasa dışı geçişleri önleme çalışmaları kapsamında devriyeye çıkan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yabancı uyrukluların bulunduğu üç lastik botu durdurdu. “TCSG KB 4301” Bot Komutanlığı ekipleri Hıyarlık mevkii açıklarında Afganistan uyruklu 17, Küçükkuyu beldesi açıklarında Suriye, Filistin, Yemen, Senegal, Kongo, Gine ve Güney Afrika uyruklu 34 kişiyi yakaladı. “TCSG 28” Bot Komutanlığı görevlileri de Burunucu mevkii önlerinde 48 Afganistan uyruklu kişiyi alıp kıyıya getirdi. Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakolunda giyecek ve yiyecek yardımında bulunulan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.