Hayat İstiklal Caddesindeki kalabalık pes dedirtti Sanki koronavirüs yok
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İstiklal Caddesi’ndeki kalabalık pes dedirtti: Sanki koronavirüs yok!

İstiklal Caddesi’ndeki kalabalık pes dedirtti: Sanki koronavirüs yok!

Koronavirüs önlemlerine ve yasaklarına rağmen Taksim ve İstiklal Caddesi'ni dolduran kalabalık pes dedirtti. İstanbul'un en kalabalık caddelerinden biri olan İstiklal'deki görüntü pandemi öncesini aratmadı.

Haber Merkezi İHA
İstiklal Caddesi
İstiklal Caddesi

Koronavirüse önlemlerine rağmen Taksim İstiklal Caddesi’nde pes dedirten kalabalık görüntüleri ortaya çıktı. Uzmanların ve yetkililerin virüse karşı uyarılarına ise vatandaşlar aldırış etmezken Taksim ve İstiklal Caddesi’nde pandemi öncesindeki gibi kalabalık oluştu.

Adeta adım atacak yer kalmazken, pandemi kuralları ise hiçe sayıldı.

Pandemi kuralları hiçe sayıldı, vatandaşlar çoluk çocuk genç yaşlı demeden Taksim'e akın etti.

Güneşi gören İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasında Caddebostan sahiline akın etti
FOTOĞRAF 4
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Güneşi gören İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasında Caddebostan sahiline akın etti
Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular, Caddebostan sahile koştu. Caddebostan sahildeki yoğunluk havadan görüntülendi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ilan edildi. Ancak Kadıköy Caddebostan sahilinde kısıtlamayı ihlal edenler oldu. Sahile gelenlerden bazıları spor yapıp, bisiklete bindi. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak banklara oturup sohbet edenler de vardı. Bazıları evcil hayvanlarını denizde serinletti, bazı vatandaşlar ise fotoğraf çektirdi. Caddebostan sahildeki kalabalık havadan görüntülendi.
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