İstiklal Caddesi’ndeki kalabalık pes dedirtti: Sanki koronavirüs yok!
İstiklal Caddesi’ndeki kalabalık pes dedirtti: Sanki koronavirüs yok!
Koronavirüs önlemlerine ve yasaklarına rağmen Taksim ve İstiklal Caddesi'ni dolduran kalabalık pes dedirtti. İstanbul'un en kalabalık caddelerinden biri olan İstiklal'deki görüntü pandemi öncesini aratmadı.
Koronavirüse önlemlerine rağmen Taksim İstiklal Caddesi’nde pes dedirten kalabalık görüntüleri ortaya çıktı. Uzmanların ve yetkililerin virüse karşı uyarılarına ise vatandaşlar aldırış etmezken Taksim ve İstiklal Caddesi’nde pandemi öncesindeki gibi kalabalık oluştu.
Adeta adım atacak yer kalmazken, pandemi kuralları ise hiçe sayıldı.