Hayat İtalyada kıyıya vurdu Tam 70 ton ağırlığında
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İtalya’da kıyıya vurdu: Tam 70 ton ağırlığında

İtalya’nın Sorrento limanında henüz nedeni bilinmeyen sebepten dolayı 70 tonluk balina kıyıya vurdu. Yetkililer, balinanın Napoli kentine taşınarak incelemeye alınacağını belirterek, ölüm nedeninin viral bir hastalık olabileceğinden şüphelendiklerini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Dev balina incelemeye alınacak.
Dev balina incelemeye alınacak.

İtalya’nın Sorrento limanında kıyıya vuran dev balina görenleri şaşırttı. Nenüz nedeni bilinmeyen sebepten dolayı kıyıya vuran balinanın ağırlığını 70 ton, uzunluğunun ise 23.5 metre olduğu ifade edildi. Ölü balina bölgede devriye yapan İtalyan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından fark edildi.

İtalyan Sahil Güvenlik gemisi kaptanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " Devriye sırasında parlayan bir şey fark ettik. Ölü bir balina olduğunu tespit ettik. Oldukça ağır ve büyük" ifadelerine yer verdi.

Viral hastalık şüphesi


Yetkililer, kıyıya vuran ölü balinanın arama kurtarma ekibi ile birlikte Napoli kentine taşındığını belirtti. Napoli kentinde incelemeye alınacak dev balinanın ölüm nedeninin viral bir hastalık olabileceğinden şüphelendikleri ifade edildi.

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