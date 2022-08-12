İtalyan genç CZN Burak'tan etkilenip Müslüman oldu

Sosyal medya fenomeni ve işletme sahibi olan CZN Burak, paylaştığı videolarla takipçilerinin dikkatini çekmeyi sürdürüyor.

CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmayı ve onların yüzünü güldürmeyi ihmal etmiyor.

İKİ YIL ÖNCE KUR'AN OKUMAYI ÖĞRENDİ

İtalyan bir genç, uzun süredir takip ettiği Özdemir'den etkilenerek Müslüman oldu ve kendisini ziyaret etti.

Misafiriyle birlikte konuşan Özdemir, bir araya geldiği gençten bahsederken, "Her zaman Instagram story'lerime ve paylaşımlarıma bakıyor. 2 yıl önce Kur'an okumayı öğrendi." dedi.

"CZN BURAK GİBİ OLMAYI İSTİYORUM"

İtalyan genç, yaşadığı süreci anlatırken, "Kur'an okumaya başladım. En iyi arkadaşlarımdan birisi bana hadis kitabı verdi. O kitapta okumam gereken çok şey olduğunu söyledi." dedi.

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Ailesiyle konuştuğunda onlara CZN Burak'ın yaptığı gibi işlere imza atmak istediğini söylediğini anlatan genç, "Bu arkadaş, çocuklara, yaşlı insanlara, gençlere hünerini sunuyor. Her gün ailemle konuştuğumda bir gün onun gibi olmak istediğimi söylüyorum çünkü kendisi harika." dedi.

FOTOĞRAF 8 Renkli kişiliği ve yöresel dansları ile yarışma süresince herkesin ilgisini çeken Boldbaatar Mongolia 15 yıldan bu yana araştırdığı İslamiyet'i seçerek Ebul Hayr ismini aldı. Müslüman vatandaşların samimiyetinden etkilendiğini belirten Boldbaatar Mongolia Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Sındırgı ilçesinden ayrılmadan önce ise kendisine Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş ve ilçe müftüsü Sami Türkel Kuran'-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Müslüman olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Boldbaatar Mongolia, “Ben Müslüman olmayı istiyordum. Son 15 yıldır İslam'ı araştırıyorum. Arap arkadaşlarım vardı Müslüman olan. Bir gün Müslüman olacağımı düşünüyordum. Arkadaşlarımın diyaloğu ile. O da bugüne nasip oldu. Çok mutluyum. Kalbim gönlüm hoş içerisinde. İlk defa geliyorum Sındırgı'ya da. Çok güzel buldum. Gerek şehir gerek insanlar gayet güzel. Arkadaşlıkları, dostlukları çok güzel. Tebrik ediyorum. Bütün yarışmalar, bütün organizasyonlar için teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok mutluyum“ dedi. Müftü Sami Türkel ise “Rabbimize şükürler olsun insanlıkta kardeşimiz, İslam'da da kardeşimiz oldu. Buna da vesile olan bu yarışmalar, organizasyon. Buraya nasip oldu. Biz de mutluyuz. Bizleri görüp, bizlerle tanışıp, İslam'ı seçmiş olması bizleri mutlu ediyor. Rabbime sonsuz şükürler olsun, kardeşimize tekrar İslam'a hoş geldin diyorum\" dedi.<br> 20-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Sındırgı Akıncı Toyu Uluslararası Atlı Okçuluk yarışmasında en muhteşem ve mutlu eden finalin ve ödülün bir yarışmacının İslamiyet'i seçmiş olması olduğunu belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, “Uluslararası bir atlı okçuluk yarışması gerçekleştirdik. Mayıs ayının son günlerinde. Muhteşem bir finalle sonuçlandı. Bu final ki Sındırgı'da İslam'ın o güzel tarafını öğrenip, bilip, yaptığı araştırmanın neticesini Sındırgı'da alan bir kardeşimiz vardı. Moğolistan'dan buraya katılan yarışmacımız, Sındırgı'da İslamiyet'i kabul ettiğini ve İslam'la beraber müşerref olduğunu bizlere iletince mutluluktan uçtuk. Yani bu işin Sındırgı'da olmuş olması, yarışmaların bir sebebiyet vermesi, bizleri ziyadesi ile mutlu etti. Hoş geldin diyorum İslam dinine. Allah kabul eylesin, yolu ve bahtı açık olsun İnşallah“ dedi. Yarışma için Türkiye’ye geldi Müslüman oldu Sındırgı Akıncı Toyu Uluslararası Atlı Okçuluk müsabakaları için Türkiye'ye gelen, uzun yıllardır Müslümanlığı araştıran Moğolistan asıllı Boldbaatar Mongolia Müslüman arkadaşları ve Sındırgı halkından gördüğü ilgi ve samimiyet ile İslamiyet'i kabul ederek Müslüman oldu.

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İTALYAN GENÇTEN SECCADE HEDİYESİ

Ensonhaber'in haberine göre, CZN Burak ile tanışmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen İtalyan Müslüman, sosyal medya fenomeninin, dünyayı en iyi sanatı yapmak için etkilediğini kaydetti.

Özdemir de "Bu kardeşimizle yaklaşık 3 yıl önce tanıştım. Kendisi yaklaşık 4 yıldan beri beni takip ediyordu. Bugün de tekrar kendisiyle bir araya geldik ve bana seccade getirdi." dedi.

"TAM BİR TÜRKİYE AŞIĞI"

Seccadenin kendisi için çok anlamlı bir hediye olduğunu ifade eden Özdemir, "Çünkü bu arkadaşımızın aslı İtalyan. Kendisinin gerçekten çok geniş bir gönlü var ve ülkemizi çok seviyor. Tam bir Türkiye aşığı." şeklinde konuştu.

CZN Burak, böyle güzelliklere vesile olmaktan mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

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