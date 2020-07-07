İyi bir kurbanlık alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kalan iyi bir kurbanlık almak isteyenler canlı hayvan pazarlarının yolunu tuttu. Allah'ın rızasını kazanmak isteyenlerin tek derdi keselerine uygun bir kurbanlık kesmek değil. Kurbanlığın nasıl olması gerektiği de merak konusu. Peki, kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?

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Alınacak kurbanlıklarda nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgiler veren Ezurum Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım, hayvanın 2 yaşını doldurması gerektiğini ve kesileceği yere kadar kendi ayaklarıyla gidebileceği durumda olması gerektiğini söyledi.

OYNAT 00:00 Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Müslüman coğrafyalarda kurbanlık telaşı başladı. Allah'ın rızasını kazanmak için kesilen kurbanlıklar, satış alanlarındaki yerini aldı. Peki, uygun fiyata iyi bir kurbanlık almak isteyenler, kurbanlık alırken nelere dikkat etmeli? Gelin uzmanından dinleyelim.

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Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?

Yıldırım, kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda bilgiler verdi. Kurbanlık hayvan seçiminde belli başlı kriterlerin olduğunu ifade eden Yıldırım, “ Kurban Bayramına çok kısa bir süre kaldı. Pazarımızda şuanda kurbanlıklarımızın satışı devam ediyor. Kurbanlıklarda dinimizce gerekli olan bir takım özellikle mevcut. Öncelikle kurbanımızın üç yaşını doldurduğunu görüyoruz. Bunu da kurbanımızın ağzında ki dişlerden anlıyoruz. Eğer ağzında ki küçük dişler gidip yerine büyük dişler gelmişse bu hayvan üç yaşını doldurmuş oluyor. Küçükbaş hayvanlarımızda en az altı aylık veya annesinin büyüklüğüne kavuşması gerekmektedir” dedi.

Kurbanlık alırken hayvanın gözlerinin gördüğünden emin olunmalı.

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Kurbanlık alırken gözlerinin gördüğünden emin olun

Yıldırım ayrıca kurbanlık hayvanın gözlerinin görmesi gerektiğini de kaydederek, “Diğer bir özelliğimiz hayvanın her 2 gözünün de görüyor olması gerek. Eğer gözlerinden birisi görmüyorsa bu hayvan kurbanlık olamaz. Hayvanın yine kesileceği yere kadar kendi ayaklarıyla gitmesi gerekmekte. Ayaklarında her hangi bir hastalık olmaması gerek. Kulaklarının yerinde olması lazım, kuyruğunun 3’de 1’inin var olması gerekmekte. Boynuzlarının yerinde olması ve iyi beslenmesi gerekmelidir” diye konuştu.

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Kurbanlık hayvanın kesileceği yere kadar kendi ayakları üzerinde gitmesi gerekiyor.

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