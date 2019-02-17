İYİ Parti Kadıköy adayı Emre Kınay eleştirilere ateş püskürdü

Vurgun dizisinde Vedat karakterini canlandıran ünlü oyuncu Emre Kınay, İYİ Parti tarafından İstanbul'un Kadıköy ilçesinde belediye başkan adayı gösterilmişti. Konu hakkında ilk kez konuşan Emre Kınay, "Beklemeyi öğrenin" dedi.

Kınay: Beklemeyi öğrenin

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Kadıköy'de oyları böleceği gerekçesiyle bazı kesimlerin tepkisini çeken Emre Kınay, şöyle konuştu:

"Bazı acelecilere, haddini bilmezlere ve her şeyi ben bilirim diyenlere cevabım var. Benim ne olduğum, bugüne kadar nasıl davrandığım ortada. Bu ülkenin değişmez değerlerine inancım ortada. Bir çocuk sahibiyim. Sorumluluğumun farkındayım. Bana parmak sallayarak, oturduğu yerden kalem oynatıp aşağılayarak ve ötekileştirerek cümle kuranlar, beklemeyi öğrenin! Demokrasi tahammül rejimidir."

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