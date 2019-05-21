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Hayat İztuzu plajındaki yuva sayısı 28e ulaştı
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AKTÜEL

İztuzu plajındaki yuva sayısı 28'e ulaştı

Nesli tehlike altında olan caretta caretta türü kaplumbağalar, Muğla'nın Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü İztuzu sahiline yumurta bırakmaya devam ediyor.

Haber Merkezi AA
İztuzu Plajı
İztuzu Plajı

Dalyan Mahallesi'ndeki İztuzu sahiline gelen caretta carettalar, yumurtalarını kazdıkları 50-60 santimetrelik çukurlara bırakıyor. Yavrular, yumurtadan yaklaşık 50 gün sonra çıkarak denize ulaşacak.

Caretta carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşamaması için ise Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nce (DEKAMER) çeşitli önlemler alınırken, gönüllü gençler de sahilde gece boyu nöbet tutuyor.

bir yuvaya 100 yumurta bırakıyorlar

Ekipler, mayıs ayında başlayan yuvalama döneminde şu ana kadar 28 yuvaya ulaşıldığını ifade etti. DEKAMER'den yapılan açıklamada, deniz kaplumbağalarının bir yuvalama sezonunda birden fazla yuva yapabildiği belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık olarak, deniz kaplumbağalarının bir yuvaya 100 yumurta bıraktığı ve iki haftalık aralarla ortalama 2 ila 6 yuva yapabildiği kaydedildi. Ekipler, mayıs ayında başlayan yuvalama döneminde şu ana kadar 28 yuvaya ulaşıldığını dile getirdi.

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