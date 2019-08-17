Hayat Jant ve lastiklerin süslü geri dönüşümü
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Jant ve lastiklerin süslü geri dönüşümü

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan emekli koltuk döşeme ustası Resul Özşahin, jant ve lastikten süs eşyası, salıncak ve saksı yaparak geri dönüşüme katkı veriyor. Emekli olduktan sonra şehir hayatından uzaklaşmak istediğini söyleyen Özşahin, "Bulunduğum bölgede güzel bir köy yaratalım dedim. Çalışarak atıl ürünlerle çiçeklik yaptım, salıncak yaptım. Janttan saksı yaptım" dedi.

Haber Merkezi AA
Özşahin'in jant ve lastiklerden yaptığı saksılar.
Özşahin'in jant ve lastiklerden yaptığı saksılar.

Gülsan Sanayi Sitesi'nde çocukluk döneminde çırak olarak başladığı koltuk döşeme ustalığını uzun yıllar yaptıktan sonra emekli olan 64 yaşındaki Resul Özşahin, kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çandır Mahallesi'nde satın aldığı arsayı bağ evine dönüştürdü.

Özşahin, hummalı bir çalışmayla birbirinden farklı ürünler ortaya çıkardı.

Birbirinden farklı ürünler ortaya çıkardı

Bağ evinin etrafına bahçe yaparak çitlerle çeviren Özşahin, hem bulunduğu bölgeyi güzelleştirmek hem de jant ve lastikleri geri dönüşüme kazandırmak amacıyla çalışma başlattı. Hurdaya ayrılan otomobil ile kamyonetlerin jant ve lastiklerini toplayan Özşahin, hummalı bir çalışmayla birbirinden farklı ürünler ortaya çıkardı.

Resul Özşahin, yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra şehir hayatından uzaklaşmak istediğini söyledi. Yerleştiği bölgeyi güzelleştirmek amacıyla arayışa girdiğinde çevre açısından çok yararlı bir fikrin ortaya çıktığını aktaran Özşahin, jant ve lastiklerden saksı, salıncak, masa ve pencere gibi ürünler yaptığını belirtti.

Bağ evinde sergilediği ürünlerin beğeni topladığını ifade eden Özşahin, şöyle konuştu:

  • "Amacım şehir hayatından kaçmaktı. Bulunduğum bölgede güzel bir köy yaratalım dedim. Çalışarak atıl ürünlerle çiçeklik yaptım, salıncak yaptım. Janttan saksı yaptım. Bazılarının yapımını internetten gördüm, araştırdım. Ürün çeşitliliğini genişlettim. Geri dönüşüm çalışması olarak yaptım. Çok güzel tepkiler alıyorum."

Özşahin, sadece jant ve lastiklerle sınırlı kalmayıp diğer atık malzemeleri de değerlendirdiğinin altını çizerek bağ evinin dekorasyonunda hurda malzemelerden yararlandığını kaydetti.

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