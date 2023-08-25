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Hayat

Japonya'da aşırı sıcaklara karşı önlem: Klimalı kıyafet

Japonya'da aşırı sıcak havalar nedeniyle açık havada çalışanlar, klimalı giysilere yoğun ilgi gösteriyor.

09:42 . 25/08/2023 Cuma
IHA
Açık havada çalışanlar klimalı kıyafetlere yoğun ilgi gösteriyor.

Açık havada çalışanlar klimalı kıyafetlere yoğun ilgi gösteriyor.

Eyyam-ı Bahur, Basra sıcak hava dalgaları etkisini yitirirken, her geçen gün yeni rekorlar kırılıyor. Yükselen sıcaklıklar, Türkiye dahil tüm dünyayı kavuruyor. Sıcak havaların etkili olduğu ülkelerden biri olan Japonya da sıcaklıklarla mücadelede yeni bir buluş gerçekleştirdi.

Hastanelere rekor başvuru

Sıcaklıklar nedeniyle açık havada çalışan Japon işçiler, üzerinde pille çalışan bir vantilatör bulunan giysiler klimalı giysilere yoğun ilgi gösteriyor. Temmuz ve ağustos ayında birçok kişinin sıcak çarpması şikayetiyle hastanelere başvurduğu ülkede, söz konusu giysiler sıcak çarpmasına karşı önlem olarak tercih ediliyor.

Yoğun ilgi görüyor

Ceketlerden yeleklere, kapüşonlu modellerden pantolonlara kadar farklı tarzda giysilere uygulanabilen teknolojinin yer aldığı giysiler internette de en çok satılan ürünler arasında yer alıyor.



#Japonya
#Asya
#Eyyam-ı Bahur
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