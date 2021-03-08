KADEM Kadın Hakları İlkeleri'ni açıkladı

“Varoluşta Eşitlik, Sorumlulukta Adalet” sloganıyla yola çıkan KADEM, 'Kadın Haklarına Dair İlkelerini' ilan etti. KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu’nun açıkladığı Kadın Hakları Bildirgesi'nin maddeleri şöyle:

- Aile içinde görev paylaşımı, adalet ve hakkaniyet zemininde, tüm fertlerin haklarını gözetecek şekilde gerçekleşmelidir.

- Gerek ailede gerek toplumda kadının ruh ve beden bütünlüğü hiçbir nedenle ihlal edilemez. İzzet ve haysiyetinin zedelenmesine hiçbir meşru gerekçe gösterilemez.

- Kadının inanç, düşünce ve ifade özgürlüğü, eğitime erişimi ve mülkiyet edinme hakkı engellenemez.

- Kadın, kendisini toplumun dayattığı sosyal ve ekonomik kalıplaşmış rollerle tanımlamak zorunda bırakılamaz.

- Ekonomik getiri beklentisiyle çalışmaya zorlanamayacağı gibi çalışmadığı için de aşağılanamaz. Aynı şekilde anne olmamış/olamamış kadınlar, eksik ve yetersiz görülemez. Tercih ve zorunlulukları, kadının insanlık değerini belirleyemez.

- Bu temel ilkeler ışığında kadının akıl, ruh ve beden bütünlüğü dokunulamazdır. Hiçbir telakki ve toplumsal uygulama, şiddeti meşru gösteremez.

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- Dayak, taciz, tecavüz gibi fiziksel şiddet türleri ile tahkir etme, zayıf ve yetersiz görme, sürekli kontrol etme, küçük düşürme gibi psikoloji şiddet türleri kabul edilemez.

- Evin ve ailenin mahrem alan olması da kadına yönelik şiddete meşruiyet sağlamaz.

- Devlet, kadının inanç, düşün ve ve ifade özgürlüğünü teminat altına almak ve bu hakları özgürce kullanabilmesi için gereken şartları sağlamakla yükümlüdür.

- Kadınların bu hakları, kişi ve kurumların iznine veya onayına bağlı olmayan temel hak ve hürriyetler kapsamındadır.

- Neslin ve nesebin korunması için aile ve evlilik kurumunun varlığı elzemdir.

- Aile kurumunun sürekliliği ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için tedbir alınmalı, hukuki ve sosyal altyapı oluşturmularak, lüzumu halinde her türlü destek sağlanmalıdır.

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- Evlilik ve çocuk sahibi olmak için fizyolojik yeterlilik tek kıstas olamaz. Hür irade ve karar verme yetisi de temel şartlardandır.

- Kadınlar rızaları dışında ve çocuk yaşta evlenmeye zorlanamaz. Boşanmak istemesi durumunda kadını canı, malı ve velayet hakkı teminat olmalıdır.

- Öte yandan üreme teknolojilerinin nesebin karşılanmasına yol çacak şekilde kontrolsüz kullanımı, kısırlaştırmaya yönelik keyfi uygulamalar ve cinsel yönelimler üzerinden yürütülen uluslar arası toplum mühendisliği stratejileri mücadele edilmesi gereken alanlardır.

- Kadının çalışma hakkını kullanması için gerekli şartlar oluşturulmalı ve bu alanda hukuki ve toplumsal engeller ortadan kaldırılmalıdır.

- Kadının ekonomik hakları çalışma hayatına katılmaktan ibaret değildir. Eşit işe eşit ücret haklardandır.

- İş hayatında kadınların, dini inanç ve dış görünüşleri nedeniyle ayrımcılığa uğraması kabul edilemez.

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- Çalışma hayatında yer almayan kadınların da topluma sağladıkları faydayı görünür kılmak ve takdir etmek, devletin ve sivil toplum kuruluşlarının görevidir.

- Kadınların, aile hukukundan doğan mali hakları ihlal edilemez. İnanç ve örfe bağlı olarak ortak irade ile belirlenen mehir ve mirastan adil şekilde pay alabilmesi, kadının ekonomik hakkıdır.

- Adalet ölçülerinde belirlenmiş nafaka ve boşanma tazminatı da bu kapsamdadır.

- Yukarıda saydığımız temel ilkeler sağlıklı bir toplumun oluşmasını amaçlamaktadır.

Bu esaslar, evrensel düşünce tarihinde, aklın, bedenin, inancın, neslin ve mülkiyetin korunmasını hedefleyen kadim değerlerin yanı sıra pek çok ilke, sözleşme ve bildirgeye dayanmaktadır. Kadın ve demokrasi derneği olarak bizler, yeryüzündeki tüm kadınların onurlu ve güven içinde yaşayacağı bir dünya için, bu esaslara bağlı kalarak mücadeleyi sürdüreceğimizi ilan ediyor, hak ve adalet iddiasındaki tüm kişi ve kurumları, bu ilkelerin koruyucusu ve uygulayıcısı olmaya davet ediyoruz.

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Yayının ardından imzaya açılacak bildirgeye www.imzamiatarim.com adresinden destek verilebilecek.

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Haksızlıklar engellenecek

Genç Kadem de gün boyu meydanlarda “Kadın Haklarına Dair İlkeler Bildirgesi”ni dağıtarak bu anlamlı çağrıya katkıda bulunacak. Kadın haklarının korunması adına çok önemli noktalara vurgu yapan bu ilkeler bildirgesine, gazete, haber bülteni ve programlarınızda yer vererek, kadınlara yönelik haksızlıkların engellenmesine yardımcı olabilirsiniz.

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