Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu bugün yolcu taşımaya başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı gerçekleştiren Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu ilk seferini bugün saat 06.00'da gerçekleştirdi. Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşan yolcular bir ay boyunca metro hizmetinden ücretsiz yararlanacak. Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçerek ve 8 istasyonla günlük 800 bin yolcuya hizmet verecek kapasitedeki metro hattının hizmete girmesiyle İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecek. Her 20 dakikada bir metro seferi yapılacak. Bir ay boyunca ücretsiz olarak kullanılacak olan İstanbul Havalimanı metro ücreti, metrobüs ücretiyle aynı olacak. Kısa mesafe 9,90 TL, havalimanı ise 12 TL olacak.