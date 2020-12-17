Kalp krizi sonrası oluşan deformasyon yüzde 98 oranında onarılabilecek

BUBA Ventures tarafından satın alınan Hasbiotech, orijinal bir ilacın klinik çalışması için yatırımlarına başladı. Hasbiotech tarafından kalp krizi sonrası oluşabilen kalp yetmezliği sorununun önlenmesine yönelik olarak geliştirilen ilacın tüm faz çalışmaları Avrupa’nın önde gelen klinik geliştirme laboratuvarlarıyla işbirliği gerçekleştirilerek tamamlanacak. Ardından da önce Türkiye, sonra da tüm dünyanın kullanımına sunulacak.

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Kalp krizi sonrasında en büyük sorun kalp kası kaybı

Kardiyak problemlerinin dünyada hala birinci sıradaki ölüm nedeni olduğuna dikkat çeken BUBA Ventures Başkanı Timuçin Bilgör, bu çerçevede ilk olarak kalp krizi sonrasında oluşan geri dönüşümsüz kalp kası deformasyonunu yüzde 98 oranında onarabilecek bir ürünü dünyaya tanıtmak istediklerini belirtti. Bilgör; “Kalp krizi sonrasında en büyük sorun, oluşan kalp kası kaybının düzelmemesi ve kısa süre sonra kalp yetmezliği oluşması. Kalp yetmezliği sonucu ölümler ise en büyük ölüm sebeplerinden biri. Rakamlara baktığımızda Türkiye, 50 yaş altı kalp krizinden ölüm sıklığı açısından Avrupa ülkelerine kıyasla ilk sırada yer alıyor. Küba’nın önde gelen biyoteknoloji şirketi CIGB ile Hasbiotech’in ortaklaşa gerçekleştirecekleri klinik çalışmalar neticesinde, Akut Koroner Sendrom (AKS) sonrası kalp yetmezliği sorunlarının tedavi edilebileceğini düşünüyorum. Ürünümüzün tüm faz çalışmaları Avrupa’nın önde gelen klinik geliştirme laboratuvarları aracılığı ile yapılacak. Tüm klinik çalışmalar Avrupa’da EU GMP sertifikalı tesislerde üretilen ürünler ile Avrupa Genelgeleri’ne uyumlu olarak gerçekleştirilecek” dedi.

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BUBA Ventures Başkanı Timuçin Bilgör

Şu ana kadar bu orijinal molekule 5 milyon dolar yatırım yaptıklarını, önümüzdeki 3 sene içerisinde bu rakamı 30 milyon dolara çıkartmayı planladıklarını söyleyen BUBA Ventures Başkanı Timuçin Bilgör, bu bağlamda da tüm sağlık yatırımlarına ilişkin ürün bazında fonlar kurmayı hedeflediklerini belirtti. Timuçin Bilgör, son olarak, sağlık sektöründeki yatırımlarına orijinal ürünler, gıda takviyeleri, medikal cihaz ve teşhis sistemleri alanında devam edeceklerini sözlerine ekledi.