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Hayat Uzmanlardan kronik kalp-damar hastalığı olanlara uyarı
KALP

Uzmanlardan kronik kalp-damar hastalığı olanlara uyarı

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Güngör, kronik kalp-damar rahatsızlığı bulunanların genç de olsa bu dönemde tedavisini aksatmaması gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi İHA
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Kronik kalp-damar hastalıkları olan bireylerde COVID-19 gibi viral enfeksiyonların akciğer enfeksiyonu geliştirme ihtimalinin daha fazla olduğunu ifade eden Doç Dr. Hasan Güngör,

  • “Pandemi sürecinde, ileri yaşlı ve kalp-damar hastalığı olan bireylerin COVID-19 enfeksiyonuna yakalanması durumunda komplike ciddi bir hastalık seyrine sahip olma ihtimali daha yüksektir. Bu dönemde kalp-damar hastalığı olanlar daha yüksek risk altında. Bu nedenle kalp-damar hastalıkları olan bireylerde COVID-19 enfeksiyonunun da hafif hastalıktan ziyade zatürre ya da daha ileri düzeyde solunum yetmezliğine neden olabilecek ve ölüme kadar gidebilecek komplikasyonlara neden olabilir.

Özellikle ileri yaşlı ve kalp-damar hastalığı olan bireylerin COVID-19 enfeksiyonuna yakalanması durumunda karışık ve ciddi bir hastalık seyrine sahip olma ihtimali daha yüksektir. Genç hastalar da dahil olmak üzere kalp damar hastalığı olanların tedavilerini kesinlikle aksatmamasını tavsiye ediyoruz” dedi.

İHA
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Güngör

Kişisel temizlik çok önemli

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Güngör, kronik kalp-damar hastalığına sahip bireylerin mevcut tedavilerini aksatmaları ve hastalıkları ile ilgili belirtileri görmezden gelmeleri halinde yıkıcı sonuçlar ile karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulundu. Güngör, halen riskin devam ettiğini belirterek

  • “Mümkün olduğunca evden dışarı çıkılmamalı; çıkma zorunluluğunda ise mutlaka maske kullanmalı ve sosyal mesafemizi korumalıyız. Kişisel temizliğe çok dikkat etmeliyiz. Kıyafetlerimizi 60-90 derece arasında yıkamalıyız. Yaşadığımız yerleri sık sık havalandırmalıyız. Düzenli uyumalı, doğal gıdalarla kaliteli ve sağlıklı beslenmeye özen göstermeliyiz” diye konuştu.

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