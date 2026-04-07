Kalpleri fethettiler: Hastalara adeta umut oldular

Kalp ve damar hastalıkları dünyada ve ülkemizde ölüm riski açısından ilk sırada yer alıyor. Bu hastalıklarla mücadele ise çoğu zaman yaşam ve ölüm arasındaki o ince çizgide saniyelerle yarışmak anlamına geliyor. İşte bu kritik kararları dünya standartlarında bir uzmanlıkla alan Bursa Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, 2025 yılında tam 3 bin 766 başarılı ameliyata imza attı. Aort diseksiyonu, kompleks kalp vakaları ve kalp kapağı enfeksiyonları gibi kritik 1316 A grubu operasyonu başarıyla tamamlayan ekip, Türkiye’ye umut vaat ediyor.

HER YIL İVME ARTTI

Yeni Şafak’a konuşan Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Nail Kahraman, 5 profesör, 3 doçent, 9 uzman ve 15 asistan doktordan ekibin yıllar içinde klinikte hatırı sayılır bir başarıya imza attığını söyledi. 2020 yılında hastaneye gelerek Prof. Dr. Deniz Demir ile birlikte kliniği kuran Kahraman, “O dönem Muradiye Devlet Hastanesi şehir hastanesine transfer edilmişti. Eğitim kliniği yoktu, asistan yoktu. Kurulum aşaması olduğu için aslında hep birlikte emek emek inşa ettik. İlk başta vaka sayılarımız 100’lerdeydi, 2021’de bu sayı 429 oldu. 2022’de 784, 2023’te 1060, 2024’te 1115 oldu. 2025 yılında 1316 A grubu yani açık kalp cerrahisi, bizim kliniğimizde başarıyla tamamlandı” dedi.

REFERANS MERKEZE DÖNÜŞTÜ

Kalp cerrahisi alanında klinik donanım, cerrahi deneyim açısından referans merkeze dönüştüklerini vurgulayan Kahraman, “2025’te aort diseksiyonu, aort anevrizması gibi 252 kritik vakada başarılı olduk. Endovasküler (kapalı) aort girişimi sayımız 2025’te 97 olurken, damar cerrahisi operasyonlarında da yine ciddi bir ivme yakaladık. 2023’te 1660 olan damar cerrahisi sayıları 2025’te 2 bin 450 oldu” şeklinde konuştu. Hastaneye Balıkesir, Çanakkale, başta olmak üzere Maraş, Ağrı ve Van gibi şehirlerden hasta geldiğini hatırlatan Kahraman, yüksek riskli müdahale edilmeyen vakaların altından ekip olarak kalktıklarını dile getirdi.

HASTA SAĞ SALİM TABURCU OLUNCA…

Kalpte ilgi, beceri, sabır ve soğukkanlılığın önemine vurgulayan Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ameliyat masasında aldığın karar bir kişinin hayatını değiştiriyor. Bu sorumluluk duygusu, sonrasında hastanın kendine geldiğini, yürüdüğünü görmek, bu işin tüm motivasyon burada. Hastanın sağ salim taburcu edildiği an tüm yorgunluk uçup gidiyor.”





Kızı hekim olmak istemiyor

Eşi de sağlıkçı olan Kahraman’ın 5.5 yaşında Sare isminde kızı var. Babasının sürekli nöbetlerinden şikayet eden minik Sare, "Doktor olmayacağım, senin telefonun hiç susmuyor, hep nöbettesin, ameliyattasın” diyerek sitem ediyor. Prof. Kahraman, bu başarıların ailenin desteği olmadan mümkün olmadığını vurguladı.





PROFESÖR CÜBBESİNİ

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Manisa Celal Bayar Tıp Fakültesi'nden uzmanlığını alan Prof. Kahraman, Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi’nde de bir dönem çalıştı. Bursa Şehir Hastanesi’nde profesör olan Kahraman, geçtiğimiz hafta cübbe törenini şu cümlelerle anlattı: “Cübbe töreni saat 11’deydi. Sabah bir kalp kapağı operasyonu yaptım. Sonra törene gittim. Törenden sonra bir bypass operasyonu ardından karotis şah damarı operasyonu aldım. Saat artık 16 oldu, çocuğu okuldan almaya gidecektim ki, telefon geldi. Balıkesir’den aort diseksiyonu vakası olan 49 yaşında bir hastayı kabul edip edemeyeceğimizi sordular. Yoğun bakım tamamen doluydu. Vicdanen rahat edemediğim için anestezi hocasını aradım. Hastanın ciddiyetini anlatıp, yer açmayı rica ettim. Hastane içi hasta transferleri yaparak 30 dakikada yer ayarladık. Normalde yer yok diyerek hastayı kabul etmeyebilirsiniz. Ben de etmeyebilirdim, üstelik o gün nöbetçi bile değildim. Fakat öyle bir an geliyor, insan vicdanı olarak rahat hissedemediği için yardımcı olmak istiyor. Tip 3 aort diseksiyonu olan hasta yaklaşık 3 saat süren işlemin ardından şu an gayet iyi, biz de mutluyuz” ifadelerini kullandı. Hekimler yüksek performans için ameliyat yapıyor eleştirilerine de yanıt veren Kahraman, “Sağlık Bakanlığı’nın performans rakamlarına ayın ilk haftasında zaten ulaşıyoruz. Diğer günlerde insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Güzel çalışmalar yapabilmek için destek veren hastane yönetimi, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı’na teşekkür ediyorum” vurgusu yaptı.



