​Kameralar Peygamberimizin ahlakına çevrildi

Uluslararası kategoride ise En İyi Kısa Film’e 25 bin, En İyi Kısa Belgesel’e 15 bin ve En İyi Kısa Animasyon’a 10 bin lira takdim edilecek.

Alemlere Rahmet Kısa Film yarışması bu yıl uluslararası boyuta taşındı. Bu yıl 21-27 Kasım taripleri arasında İstanbul’da festival yapılacak. Bu yıl peygamber efendimizin güzel ahlakına değini yapan filmler yarışacak. Festival öncesi yapılan basın toplantısında festivalle ilgili bilgi verildi. Fidan Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdulbaki Başer, Siyer Vakfı tarafından 2013’ten bu yana düzenlenen “Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması”yla Hz. Muhammed’i insanlara sinema aracılığıyla anlatmaya çalıştıklarını ve yarışmanın bu alanda bir ilki gerçekleştirdiğine dikkat çekiyor. Başer, yarışmaya geçen yıllarda “Animasyon”, “Senaryo” ve “Belgesel” kategorilerinin eklendiğini belirterek, “İnşallah bu yıldan itibaren kısa film yarışmamız artık festival olarak yoluna devam edecek. Kısa film yarışmamızın yanı sıra insana yatırımı önemsediğimiz için yine aynı yıllarda başlatmış olduğumuz Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi’nde ilk yıllarda teorik olarak başlattığımız çalışmalar, yıllar içerisinde gelişerek senaryo, yönetmenlik, kısa film, görüntü yönetmenliği ve birçok dalda atölyeler oluşturarak, bugün yüzlerce gencimizin eğitim aldığı ve onlarca kısa filmin çekildiği bir sanat merkezi haline dönüştü” bilgisini verdi.

REKLAM

7 PROJEYE 200 BİN TL DESTEK

7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali (ARUFF) Direktörü Cemil Nazlı, festivalin 4 bölümden oluştuğunu belirterek şu bilgileri verdi: “Birinci bölüm ulusal ve uluslararası yarışma bölümü. İkinci bölümü kısa film yapım destek ve proje geliştirme bölümü. Üçüncü kısım etkinlikler, dördüncü kısım da gala ve ödül gecesi olacak. Bu sene, geçen yıl olduğu gibi toplam ödülümüz 100 bin lira. Festivalin ‘Son Taslak’ kısmında da yedinci yılda olduğumuz için 7 projeye destek vermek istedik, 7 projeye toplam 200 bin lira destek dağıtacağız. Festival etkinliklerimiz de olacak. 21-27 Kasım arasında açılış programımız, açılış gösterimiz, söyleşilerimiz, ustalık sınıflarımız, sinemacı kardeşlerimizin katılımcıları yetiştirecekleri atölyelerimiz olacak. Festival yarışma, özel seçki ve dünya seçkisi gösterimlerimiz de olacak.”

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Festival kapsamında Ulusal En İyi Kısa Kurmaca Film’e 25 bin, Ulusal En İyi Kısa Belgesel’e 15 bin, Ulusal En İyi Kısa Animasyon’a 10 bin lira ödül verilecek. Uluslararası kategoride ise En İyi Kısa Film’e 25 bin, En İyi Kısa Belgesel’e 15 bin ve En İyi Kısa Animasyon’a 10 bin lira takdim edilecek. “Son Taslak” bölümünde de 7 projeye 200 bin Türk lirası değerindeki “Kısa Film Yapım ve Proje Geliştirme Desteği” genç sinemacıların olacak. Yarışmaya “www.alemlererahmetfilm.com” internet sitesi üzerinden 31 Ekim’e kadar başvurular kabul edilecek.

REKLAM

İnsanları hatırlamaya davet ediyoruz