Kanser hastalarına korona aşısı yapılacak mı? VM Medical Park Samsun Hastanesi Medikal Onkoloji Kliniği’nden Doç. Dr. Yasemin Kemal, kanser hastalarının aşılardan fayda gördüğünün kanıtlandığını söyledi. Kemal, “Eskiden bazı kanser hastalarının bağışıklık yanıtı oluşturamayacağına inanılıyordu. Ama gerek grip (influenza) aşısı gerekse zatürre (pnömokok) aşısı kanser hastalarında uzun yıllardır etkili olarak kullanılan aşılar oldu” diye konuştu.

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Aşı türü önemli

Doç. Dr. Yasemin Kemal, aşı türünün önemli olduğunu ifade ederek, “İnsanlarda klinik çalışmaları devam eden 61 Kovid-19 aşı çalışması bulunmakta ve 17’sinde test son aşamalara gelmiş durumdadır. Zayıflatılmış canlı virüs aşıları, özellikle hızla ilerleyen hastalığı olanlarda veya kemoterapi görenlerde enfeksiyona neden olabileceği için kanser hastaları için önerilmemektedir. Hem Pfizer-BioNTech hem de Moderna Kovid-19 aşıları mRNA tipindedir. Aslında genetik veya mRNA aşılarında kullanılan teknoloji, başlangıçta kanserle savaşmak için geliştirildi ve çalışmalar, hastaların bu tür aşı ile kanserle ilişkili proteinlere karşı bağışıklık tepkileri oluşturabileceğini gösterdi. Fakat sonradan bu teknoloji Kovid-19 aşı geliştirilmesinde kullanıldı. Ancak henüz bu aşıların kanser hastalarındaki etkisi, dozlaması ve güvenirliğini bilinmiyor çünkü ne Pfizer-BioNTech ne de Moderna’nın erken verileri kanser hastalarını ele almıyor” şeklinde konuştu.

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Öncelikli aşılanması gereken grup mu?

Doç. Dr. Yasemin Kemal, şu bilgileri verdi: “Ülkemizde büyük oranda kullanılması beklenen Çin aşısı ise inaktif (ölü) aşıdır. Bu aşının da henüz faz-3 sonuçları yayınlanmadı ve ne kadar etkili olduğu konusunda bilgi sınırlı. Fakat diğer inaktif aşılarda olduğu gibi etkili ve güvenilir olduğu düşünülmektedir. Etkisi kanıtlanıp kullanılmaya başlandığında biz de uygun hastalarımıza bu aşıyı önereceğiz. Bazı kanser hastalarının Kovid-19 enfeksiyonunda risk altında olduğunu gösteren birçok çalışma mevcut. Özellikle de akciğer kanseri hastalarında bu riski daha fazla. Bu sebeple Kovid-19 aşısı için öncelikli hastalar yaş ve yandaş hastalıklar da göz önüne alınarak belirlenmelidir.”