Hayat Kara veda
AKTÜEL

Kara veda

İstanbul’da cumartesi gününden bu yana etkili olan kar yağışı şehri terk ediyor. Dün sabah ise kar yağışıyla buzlanan ara yollarda tedbirsiz yakalanan bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre kar yağışı bugünden şehri terk ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre kar yağışı bugünden şehri terk ediyor.

İstanbul’da cumartesi gününden beri etkili olan kar yağışı dün sabah saatlerinde etkisini artırdı. Tarihi yarımada beyaza bürünürken, Galata Kulesi, tarihi camiler, Eminönü, Galata Köprüsü ve tarihi binalar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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  • Meteoroloji Genel Müdürlüğünün orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre kar yağışı bugünden şehri terk ediyor. Kar yağışının ardından önümüzdeki 7 günlük süreçte İstanbul’da güneşli günler yaşanacak.

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Kar yağışı şehri terk etse de soğuk hava mart ayının ilk günlerine kadar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının özellikle gece saatlerinde sıfır dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Meteoroloji ise oluşabilecek dona karşı vatandaşları uyardı.

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