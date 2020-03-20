Karantinadaki ünlü sunucu Burak Akkul fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı

İstanbul'da koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul: Bana çok güzel tedavi uyguluyorlar

Sabah saatlerinde sosyal medya hesabından bir video paylaşan ve Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs şüphesiyle gözetim altında tutulduğunu açıklayan seyehat programı sunucusu Burak Akkul, akşam saatlerinde test sonuçlarının pozif çıktığını duyurduğu yeni bir video yayınladı. Akkul, 'Bana şu anda korona pozitif tedavisi uyguluyorlar. Çok da güzel uyguluyorlar, teşekkür ediyorum. Sizi ileriki gelişmelerden haberdar edeceğim' dedi. Akkül, Mart ayının başında Londra'dan paylaşım yapmıştı. Ünlü sunucu bir internet sitesine yaptığı açıklamada ise 7-8 Mart'ta Londra'da ağır öksürük ve ateş şikayeti olduğunu, programını kesip Türkiye'ye döndüğünü ve Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiğini söyledi.

