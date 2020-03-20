Hayat Karantinadaki ünlü sunucu Burak Akkul fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı
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Karantinadaki ünlü sunucu Burak Akkul fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı

Teve2 ekranlarında eşi Seda Akkul ile Çok Gezenti isimli gezi programında sunuculuk yapan Burak Akkul, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Belirtiler sonrası koronavirüs testi yapılan Akkul'un sonuçları pozitif çıktı. Hastanede karantinaya alınan Akkul, dün fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sunucu Burak Akgül
Sunucu Burak Akgül

Koronavirüs testi pozitif çıkan Çok Gezenti programının sunucusu Burak Akkul, durumu fenalaşınca yoğun bakıma kaldırıldı. Eşinin durumunun ağırlaştığını öğrendiği için sinir krizi geçiren Seda Akkul ise kusma ve baş ağrısı şikâyetlerinden dolayı karantinaya alındı.

İstanbul'da koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul: Bana çok güzel tedavi uyguluyorlar
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İstanbul'da koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul: Bana çok güzel tedavi uyguluyorlar
Sabah saatlerinde sosyal medya hesabından bir video paylaşan ve Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs şüphesiyle gözetim altında tutulduğunu açıklayan seyehat programı sunucusu Burak Akkul, akşam saatlerinde test sonuçlarının pozif çıktığını duyurduğu yeni bir video yayınladı. Akkul, 'Bana şu anda korona pozitif tedavisi uyguluyorlar. Çok da güzel uyguluyorlar, teşekkür ediyorum. Sizi ileriki gelişmelerden haberdar edeceğim' dedi. Akkül, Mart ayının başında Londra'dan paylaşım yapmıştı. Ünlü sunucu bir internet sitesine yaptığı açıklamada ise 7-8 Mart'ta Londra'da ağır öksürük ve ateş şikayeti olduğunu, programını kesip Türkiye'ye döndüğünü ve Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiğini söyledi.

Seda Akkul'un abisi Hüseyin Arslan çiftin son durumuna ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile paylaştı:

  • "Merhaba. Ben Burak Akkul'un kayınbiraderiyim. Seda Akkul'un abisi. Burak bildiğiniz üzere hastanede tedavisi süren Corona teyit edilmiş olarak yatıyorken dün akşam üzeri yoğun bakım ünitesine alındı. Okuduğu haberler ve duygusal kişiliği mücadelesinde yorucu bir hal aldı.
  • Bu nedenle ilaç verilmek suretiyle uyku halinde tedavisine devam ediliyor. Bugün akşam saatlerinde hastaneye giderek doktoruyla görüştüm ve ellerinden gelen en iyi şekilde Burak'la ilgilendikleri bilgisini aldım.
  • Bununla beraber hepinizden bir ricam, bir itirazım var. Bu gibi "Burak Akkul vefat etti, Burak öldü" gibi kesin ifadeler tamamen vicdandan yoksun, acımasız bir şekilde bizleri, ailesini ve sevenlerini dehşete düşürüyor. Hatta Burak öldü mü? diye sorduğunuzda bile, biz hemen, tekrar hastaneye nasıl ulaşır bu bilgiyi nasıl teyit ederiz diye, korkuyor panikliyoruz.
  • Seda, Corona etkisinden kurtulmak üzereydi, çok güçlüydü, ayaktaydı, her zaman öyledir dağ gibi kardeşim. Dün gece tüm gece uyuyamamış ağlamış, inanın çok az ağlar. Bünyesi zayıflamış, zaten bir lokma yiyemiyor günlerdir, bugün ne ateş, ne baş ağrısı, sürekli sinir krizi halinde ağladığı ve kustuğu için eşinin yanında karantinaya alındı."

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