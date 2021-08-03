Hayat Karasuda yaklaşık 8 saat yüzen kişi vatandaşın dikkati sayesinde kurtarıldı Boğulmak üzereydi
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Karasu'da yaklaşık 8 saat yüzen kişi vatandaşın dikkati sayesinde kurtarıldı: Boğulmak üzereydi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir kişi, vatandaşların dikkati sayesinde boğulmaktan son anda kurtarıldı. Boğulma tehlikesi geçiren şahsın Kocaali sahillerinden Karasu sahiline kadar yaklaşık sekiz saat yüzdüğü öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Karasuda yaklaşık 8 saat yüzen kişi vatandaşın dikkati sayesinde kurtarıldı: Boğulmak üzereydi​
8 saat boyunca denizde kalan adamla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Sakarya Karasu'da pazartesi günü 15:30 sıralarında Kocaali sahili kale mevkiinden Karadeniz’de yüzerek açılan Erol T. (45), sıcak havanın etkisiyle yolunu kaybederek 23:00 sıralarında Karasu Mahallesi mevkiine kadar geldi. Yaklaşık sekiz saat yüzerek Karasu’ya gelen Erol T., yorularak yüzmekte güçlük çektiği için boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar, Erol T.’nin imdat çağrılarına kulak vererek durumu 112 sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine cankurtaran ekipleri jet ski ile denize açıldı. Ekiplere, SAGETT 31 Sahil Güvenlik dalış ekipleri de eşlik etti. Dalış ekipleri ve cankurtaranlar tarafından kısa sürede denizden çıkartılan Erol T., sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen Erol T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI
Olayı tanık eden Kumsal Tatil Sitesi sakinlerinden Betül Arslanpay, “15-20 dakika önce bir ses geldi. Zaten, sahile doğru yürüyüşe çıkmıştım. Elimde de ışık vardı. O tarafa doğru yürüdük, ‘İmdat, imdat’ Kurtarın beni’ diye bağırıyordu. Sesi de yankılanıyordu. Nereden geldiğini anlayamıyorduk. Sonrasında jet ski geldi. Kısa sürede kurtardılar. Hepsi yarım saat sürmedi yani” sözlerine yer verdi.

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