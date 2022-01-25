Hayat Trafikte mahsur kalan Şafak Sezer 21 saattir yoldayım, kendimi hastaneye atacağım
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Trafikte mahsur kalan Şafak Sezer: '21 saattir yoldayım, kendimi hastaneye atacağım'

İstanbul’da dün gece saatlerinden itibaren etkisi arttıran kar yağışı nedeniyle birçok vatandaş saatlerce kapanan yollarda kalarak zor anlar yaşadı. Yolda kalanlardan biri olan komedyen Şafak Sezer yaşadıklarını televizyon programına telefonla bağlanarak anlattı. Sezer, 21 saattir yolda olduğunu söyleyerek “Kendimi hastaneye atacağım” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Karda mahsur kalan Şafak Sezerden yeni açıklama: 21 saattir yoldayım, kendimi hastaneye atacağım
Şafak Sezer 21 saattir evine gidemediğini söyledi.

İstanbul’da dün gece saatlerinden itibaren etkisi arttıran kar yağışı nedeniyle birçok vatandaş saatlerce kapanan yollarda kalarak zor anlar yaşadı. Yolda kalanlardan biri olan komedyen Şafak Sezer yaşadıklarını TGRT Haber’de anlattı. Sezer 21 saattir yolda olduğunu söyleyerek “Kendimi hastaneye atacağım” dedi.

“21 saattir evime gidemiyorum”

Sezer telefon ile bağlandığı programda hala yolda olduğunu söyleyerek “Sabah bir televizyon programına katılmıştım. Ulaştırmadaki arkadaşlarımız bırakıyor bizi. O arkadaşım ve ben hala yoldayız. Hala bir yol arıyoruz. İstanbul’un genelinde değil ama Hadımköy tarafında tamamen her yer kilit, hiçbir yerden araba çıkmıyor. Eve gidemiyorum. 21 saattir yoldayım ben. 21 saattir evime gidemiyorum. Ben kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum” dedi.

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