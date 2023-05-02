Karsu’s Kitchen deprem bölgesi için satılacak

Karsu’s Kitchen.
Amsterdam’da yaşayan Hataylı şarkıcı, piyanist, besteci ve söz yazarı Karsu, Hollanda’da çok satanlar arasında yer alan yemek kitabı “Karsu’s Kitchen”ı Türkiye’deki sevenleriyle buluşturacak. Sanatçı, Düşbaz Kitaplar logosuyla yayınlanacak eserde, Hatay’ın en iyi yemeklerini ve ailesinin tariflerini paylaşıyor. Karsu’nun ailesinin ve Hatay’ın kültürüne sahip çıkmak için hazırladığı kitapta 77 Türk yemeğinin tarifi yer alıyor. 5 Mayıs’ta Ayrıntı Yayınları’nın web sitesinden ön siparişe açılacak olan kitaptan elde edilen gelirin tamamı, Karsu Vakfı üzerinden depremzedelere aktarılacak.