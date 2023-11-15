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Hayat

Katil İsrail minik Melisa’nın ailesinden 68 kişiyi katletti

Henüz 16 aylık olan Melisa, Gazze’yi yerle bir eden katil İsrail ordusunun uyguladığı soykırımın en bariz örneği. Omurgasına şarapnel saplandığı için felç olan Melisa’nın ailesinden 68 kişi, bombalı saldırılarda katledildi

11:39 - 15/11/2023 الأربعاء
Diğer
Melisa Joudah

Melisa Joudah

Terör devleti İsrail, dünyanın gözü önünde büyük bir katliam yapıyor. Masum bebekleri, sivilleri katlediyor, aileleri yok ediyor. Gazze'deki sivillerin aileleriyle birlikte bütün hatıraları da yok ediliyor. İşgal ordusu, hayatta kalabilen Filistinlilere ise asla unutamayacakları derin acılar ve travmalar bırakıyor. İsrail'in büyük bir acı bıraktığı Gazzelilerden biri de küçük Melisa.


Ailesiyle uykudayken


İşgal ordusu, geçtiğimiz günlerde 16 aylık
Melisa Joudah
ve ailesinin yaşadığı dört katlı evi vurdu. O anlarda Melisa ve ailesi uykudaydı. Daha yeni yeni yürümeye başlayan Melisa, enkazdan çıkarılırken tamamen hareketsiz ve sessizdi. Küçük kızın öldüğü sanıldı. Ancak şarapnel parçaları Melisa'nın omuriliğine saplandığı için hareket edemiyordu.


'Geleceği acı dolu olacak'


Mescid-i Aksa Şehitleri Hastanesi ortopedi bölümü başkanı Dr. Ayman Harb'a göre Melisa'nın acilen yurt dışında tıbbi tedaviye ihtiyacı var. Küçük kızın omurunda çok sayıda şarapnel parçası olduğunu ve omuriliğinde kırıklar olduğunu belirten Harb, Melisa'nın göğüsten aşağısının felç olduğunu dile getirdi.



Harb, Melisa'nın enfeksiyon ve komplikasyon riski altında olabileceğini ve bunun da çoklu organ yetmezliğine yol açabileceğini kaydetti. "Şu anda tıp kitaplarımızda hiç görmediğimiz vakalar üzerinde çalışıyoruz" diyen Harb, küçük kızın geleceği için ise "Açıkçası onun geleceği acılarla dolu olacak. Hayatının geri kalanını tekerlekli sandalyede geçirecek" ifadelerini kullandı.


#Gazze
#İsrail
#Melisa
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