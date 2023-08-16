Kaybolan mezarı iki yıl önce tespit edilmişti: İsmi Almanya'da sokağa verildi

Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan ve kilosunun 30 bin liranın üzerinde satılması dolayısıyla "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisi, hastalıklara karşı kullanılmasıyla da insanların ilgisini çekiyor. Mutluluk iksiri olarak da bilinen bitki için Eskişehir'de 100 dekar alanda safran bitkisi üretim alanı oluşturuldu. Tepebaşı Mahallesi Yukarı Söğütönü Mahallesi'nde, tarım yatırımlarında bulunan girişimcilerin kitle fonlaması ile bir araya gelerek kurduğu girişimle safran üretim alanı hazırlandı. Tam bir şifa deposu olarak bilinen safran, arama motorlarında en çok aratılan bitkilerden biri oldu. Peki safran nedir, nerelerde kullanılır? Safran nerelerde yetiştirilir? Safranın özellikleri neler? Ayrıntılar haberimizde...