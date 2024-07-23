Kayıtlara geçti: Dünya genelinde 21 Temmuz yakın tarihin 'en sıcak günü' oldu

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir'in özellikle bu yıl az yağış aldığını belirterek, "Bu nedenle toprak nemlenemedi, sıcaklık da ortalamanın yaklaşık 4 derece üstünde olunca en küçük bir kıvılcımda, en küçük bir alevde, her yer çıraya dönüyor" dedi.