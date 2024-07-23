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Kayıtlara geçti: Dünya genelinde 21 Temmuz yakın tarihin 'en sıcak günü' oldu

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, 21 Temmuz'un yakın tarihte küresel olarak kaydedilen "en sıcak gün" olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

21:14 - 23/07/2024 Salı
AA
21 Temmuz yakın tarihin 'en sıcak günü' olarak kayıtlara geçti.
21 Temmuz yakın tarihin 'en sıcak günü' olarak kayıtlara geçti.

Copernicus İklim Değişikliği Servisinden yapılan açıklamada, dünya genelinde 21 Temmuz Pazar günü kaydedilen yüzey hava sıcaklığı ortalaması 17,09 santigrat dereceye ulaştı.

Açıklamada, 21 Temmuz'un, 1940'lardan bu yana kayıtlara geçen en sıcak gün olduğu ifade edilirken bir önceki rekor sıcaklığın 6 Temmuz 2023'te 17,08 santigrat derece olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.
Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo, yaptığı açıklamada sıcaklığın 2023'ten bu yana 0,01 santigrat derece artmasının
"büyük bir fark"
olduğunu vurgulayarak, iklim değişikliği nedeniyle gelecekte benzer rekorlar kırılabileceğine işaret etti.


#Avrupa Birliği
#Copernicus
#Copernicus İklim Değişikliği Servisi
#en sıcak gün
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