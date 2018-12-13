Kaynarca'dan Kurtlar Vadisi değerlendirmesi: Yaşarken selası okunan ilk aktörüm

Pamukkale Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İşletme Kulübü'nün düzenlediği 'İş Dünyasında Hedef: Girişimcilik ve Liderlik' konulu konferansa konuşmacı olarak katılan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, öğrencilerle soru cevap şeklinde söyleşi yaptı. Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Kaynarca, sinema ve tiyatronun diktatörlük içerdiğini ifade ederek şöyle söyledi:

"Tiyatro ve sinema aslında bildiğiniz diktatör işidir. İş, bittiğinde hesabı yönetmene sorarlar. Çok demokratik bir şey değildir sanat. Dışarıdan bakıldığında aslında demokrasiyi anlatır, ama yapılma ve hayata geçirilme şekli çok demokratik değildir. Bütün hesabını sorarlar, yönetmen diktatör olmak zorundadır."

Kutlar Vadisi'nde Çakır için ilkler yapıldı

Söyleşi sırasında bir öğrencinin Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Çakır' karakteriyle ilgili sorusu üzerine Kaynarca, şu şekilde konuştu:

"Dünyada yaşarken selası okunup cenaze namazı kılınan ve helvası dağıtılan ilk aktörümdür herhalde. Bazen yolculuklar biter ve yenisi başlar. Kurtlar Vadisi dizisini tam zamanında bırakmış olduğumu düşünüyorum. Bazen zamanı doğru tutturamazsanız tadı kaçar. Çünkü önünüzde yapacağınız çok işler olmak zorunda. Ben 80 yaşında bile proje yapacağımı düşünüyorum."

Dizilerde oynadığı karakterin normal hayatıymış gibi algılandığını da ifade eden Kaynarca, "Yaptığımız işi doğala çekmeye çalışıyoruz, sahici olmaya çalışıyoruz. 'Stop' dendiği zaman sırtımızdaki ceketi çıkarıp asarız. Kendi kimliğimizle sokağa çıkmak zorundayız, onun dışında deliliktir. Oynadığınız karakterle sokakta yürürseniz deli olursunuz, öyle de gözükmüyorum galiba. Magazine malzeme olmayınca insanlarda sizi görmeyince sanırım öyle algılanıyor" dedi.

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