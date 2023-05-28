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Hayat

Kazak giydirdiği kuzusuyla sandık başına gitti

Sarıyer'de bir kadın, üzerine kazak giydirdiği kuzusuyla birlikte sandık başına giderek oy kullandı. Oy kullanılan sınıfta kuzuyu gören vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi.

13:12 . 28/05/2023 Pazar
IHA
Kazak giydirdiği kuzusuyla sandık başına gitti

Kazak giydirdiği kuzusuyla sandık başına gitti

Seçmenler sabah 08.00'dan itibaren sandık başına giderken, okullardan ilginç görüntüler geliyor. Bir kadın yanına kuzusunu da alarak oy kullanmak için Sarıyer Ayazağa İlkokulu'na geldi. Kadın okula kuzuyla birlikte girerken, diğer vatandaşlar ise şaşkına döndü.



Gülümseten anlar

Kadın kuzuyla birlikte sınıfa girerek oyunu kullanırken, diğer vatandaşlar ise gülümseten görüntüleri kayda aldı. Oyunu kullanan kadın daha sonra sınıftan ayrılırken, bazı vatandaşlar ise merdivenden inen kuzuyu sevmeyi ihmal etmedi.

#istanbul
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#seçim
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