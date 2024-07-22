Kazakistan 5. Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapacak: Büyük Bozkırda Buluşma

Bu yıl 5. gerçekleştirilecek olan Dünya Göçebe Oyunları'nın hazırlıkları devam ediyor. Kazakistan 8-13 Eylül 2024 tarihleri arasında, Türkistan'daki göçebe halklarının geleneklerine dayanan etnik sporların sergilendiği 5. Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapacak.

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev 'Dünya Göçebe Oyunlarında Bozkırların Ruhunu Kucaklayın' başlıklı yayımladı. "Bir milletin kimliğinin şekillenmesinde ve geleceğinin belirlenmesinde kültürel mirasın korunmasının çok önemli olduğu bilinmektedir. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler tarihi yerleri, korunan dilleri ve korunmuş doğal alanları korumuştur. Orta Asya'da, bölgenin MÖ 3. binyıla kadar uzanan zengin ve çeşitli tarihi göz önüne alındığında, kültürel mirasın korunması da aynı derecede önemlidir." ifadelerini kullanan Sapiyev'in açıklamasının tamamı şöyle:

'Yaz güneşi alçalmaya başlarken ve sonbaharın esintisi Kazak bozkırlarında eserken, 8-13 Eylül tarihleri arasında Beşinci Dünya Göçebe Oyunlarına ev sahipliği yapacağımız Astana, göçebe atalarımızın ruhuyla canlanacak. Bu etkinlik, canlı başkentimizi hareketli bir kültür, rekabet ve dostluk arenasına dönüştürecek. Bu büyük etkinliği kutlamak için Türkiye Cumhuriyeti'ni bize katılmaya yürekten davet etmekten büyük heyecan duyuyorum.

Olimpiyatlar dünya için ne kadar önemliyse, bizim için de bu Oyunların önemi büyüktür. Bunlar göçebe kültürlerin dayanıklılığının, yaratıcılığının ve geleneklerinin bir kanıtıdır. Dünya için göçebe halkların kültür ve tarihlerini öğrenmek ve kutlamak için bir fırsattır. Kimliğimizi şekillendiren ve yaşam tarzımızı etkilemeye devam eden mirasa eşsiz bir pencere sunuyorlar.

İlki 2014 yılında Kazakistan'da düzenlenen Beşinci Dünya Göçebe Oyunları, 100'e yakın ülkeden 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı bir araya getirecek. Büyük küresel etkinliklere ev sahipliği yapma konusunda deneyimli bir ülke olarak Kazakistan, kültürümüzü kutlamak ve uluslararası dostluğu geliştirmek için 100 binden fazla yerli ve yabancı turisti ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyor.

Dünya Göçebe Oyunlarının önemli bir yönü eski spor ve kültürel uygulamaların korunmasıdır. Göçebe halkların kültürü şu ana kadar dünya çapında geniş çapta popülerleşmedi. Bu oyunlar, ziyaretçilerin nadir sporlara tanıklık etmelerine ve geleneklerimize dalmalarına olanak tanıyarak bu durumu değiştirecek. Astana'da at yarışı, geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları yarışmaları, ulusal kuş avcılığı ve diğer halk oyunları da dahil olmak üzere 21 spor türü sergilenecek.

En çok beklenen etkinliklerden biri, poloya benzeyen, ancak belirgin bir şekilde göçebe bir dokunuşa sahip, heyecan verici ve dinamik bir spor olan Kökpar'dır. At sırtındaki ekipler, olağanüstü beceri, güç ve strateji sergileyerek bir keçi karkası kontrolü için yarışıyor. Bu spor, Oyunlarda yer alan diğer pek çok sporla birlikte, atların kültürümüzdeki önemli rolünü vurgulamaktadır. Göç, savaş, avcılık ve ticaret de dahil olmak üzere günlük yaşamın vazgeçilmez yoldaşlarıydılar. Kazak halkı, atların ilk kez yaklaşık 5.500 yıl önce günümüzün modern Kazakistan topraklarında evcilleştirilmesinin onurunu taşıyor. Aslında atlar, Kazak halkının yedi kutsal hazinesinden biri olarak kabul ediliyor. Kazaklar ve atlar arasında uzun süredir devam eden bu bağ, Oyunlar'daki binicilik etkinlikleriyle canlı bir şekilde hayata geçirilecek.

İzleyicilere Kökpar'ın yanı sıra okçuluk, güreş, kartal avcılığı gibi geleneksel sporlar da sunulacak. Her spor kendi tarihsel önemini taşıyor ve atalarımızın Orta Asya'nın geniş ve zorlu coğrafyalarında gelişmek için geliştirdikleri çeşitli becerileri sergiliyor.

Ayrıca, geçmişin gelecekle geleneğin uyumlu bir şekilde buluştuğu eşsiz “Etnoköy”de günlük kültürel etkinlikler de gerçekleştirilecek. Burada ziyaretçiler, usta zanaatkarların eserlerini sergileyeceği ve ilgi çekici ustalık sınıfları aracılığıyla zanaatlarının sırlarını paylaşacakları Kazak zanaatkarlığının en büyük sergi fuarına hayran kalacaklar.

Kültürel programın öne çıkanlarından biri de akınların (Kazak halk şairleri ve şarkıcıları) geleneksel müzik yarışması olan Aitys'tır. Önde gelen ve acemi aitysker'lerin (Aitys katılımcılarının) zekalarını ve lirik yeteneklerini sergiledikleri bu şiirsel düello, yaratıcılık ve rekabetçi ruhun karışımıyla izleyicileri büyülemeye devam eden ve çok sevilen bir gelenektir. Bu arada podyumun etnik giyim örnekleriyle süsleneceği etnik moda festivali de moda tutkunlarını sevindirecek.

Ulusal mutfak festivali, ziyaretçilerin geleneksel Kazak yemeklerini ve içeceklerini hazırlamayı öğrenebilecekleri, Kazak halkının meşhur misafirperverliğini ve sıcaklığını ilk elden deneyimleyebilecekleri ustalık sınıfları sunarak bir ziyafet vaat ediyor.

Bu Eylül ayındaki Dünya Göçebe Oyunları, rekabetin heyecanını kültürel mirasın zenginliğiyle harmanlayarak unutulmaz bir deneyim olacağa benziyor. Etkinlik, uluslar arasındaki kültürel bağları güçlendirme şansı sunuyor. 100'den fazla etnik kökene ev sahipliği yapan ve etnik gruplar arası uyuma değer veren bir ülke olarak, dünyanın her yerinden insanları göçebe ruhunun yaşadığı Astana’da bekliyoruz. Tarihi, kültürü ve sporu kutlayalım ve ortak insanlık mirasımızı onurlandıran bir etkinliğin parçası olalım!'







