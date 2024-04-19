Kazakistan kültürü dünya yayıncılık sahnesine taşındı: Bu yıl ilk kez düzenlendi

18 Nisan sabahı Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu’nun katılımıyla gerçekleşen açılış programına katılımcılar tarafından yoğun ilgi gösterildi. Açılış konuşmaları ve Kazakistan Edebiyatına yönelik panelle başlayan program B2B görüşmelerle devam etti ve iki gün sürdü. Doğu edebiyatlarını küresel çapta tanıtmayı, Kazakistan'ı bölgesel bir yayıncılık merkezi olarak kabul ettirmeyi amaçlayan etkinliğe, Türkçe konuşan ülkelerden Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkiye katılım sağladı.

18 ÜLKEDEN 60 YAYINEVİ KATILDI

Toplamda 18 ülkeden 60 yayınevinin katıldığı etkinliğe İngiltere, İtalya, Amerika, Endonezya, Malezya, Rusya, Çin, Hindistan, Moğolistan, İran, Arnavutluk, Kuveyt ve Lübnan'dan yayınevleri iştirak etti. Bu yıl 7.si düzenlenen Kazakistan'ın en büyük uluslararası kitap fuarı Avrasya Kitap Fuarı bünyesinde ilk defa düzenlenen Astana Publishing Fellowship programında iki gün süreyle yayınevi sahipleri, telif hakları ajansları, yayınevi editörleri, yazarlar ve telif sorumluları yer aldı.