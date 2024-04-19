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Kazakistan kültürü dünya yayıncılık sahnesine taşındı: Bu yıl ilk kez düzenlendi

Kazakistan'ı bölgede önde gelen bir yayıncılık merkezi olarak tanıtmayı ve dünya yayıncılık sektörünün dikkatini Kazak edebiyatı ve yayıncılığına çekmeyi hedefleyen Astana Publishing Fellowship bu yıl ilk kez 18 Nisan 2024 tarihlerinde düzenlendi. Kazakistan Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen ve Foliant Yayınları tarafından düzenlenen etkinlik, İstanbul Publishing Fellowship organizatörü Introtema Telif Hakları ve Tercüme Ajansı tarafından yönetildi.

10:59 - 19/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Doğu edebiyatlarını küresel çapta tanıtmayı, Kazakistan'ı bölgesel bir yayıncılık merkezi olarak kabul ettirmeyi amaçlayan etkinliğe, Türkçe konuşan ülkelerden Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkiye katılım sağladı.
Doğu edebiyatlarını küresel çapta tanıtmayı, Kazakistan'ı bölgesel bir yayıncılık merkezi olarak kabul ettirmeyi amaçlayan etkinliğe, Türkçe konuşan ülkelerden Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkiye katılım sağladı.

18 Nisan sabahı Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu’nun katılımıyla gerçekleşen açılış programına katılımcılar tarafından yoğun ilgi gösterildi. Açılış konuşmaları ve Kazakistan Edebiyatına yönelik panelle başlayan program B2B görüşmelerle devam etti ve iki gün sürdü. Doğu edebiyatlarını küresel çapta tanıtmayı, Kazakistan'ı bölgesel bir yayıncılık merkezi olarak kabul ettirmeyi amaçlayan etkinliğe, Türkçe konuşan ülkelerden Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkiye katılım sağladı.

18 ÜLKEDEN 60 YAYINEVİ KATILDI

Toplamda 18 ülkeden 60 yayınevinin katıldığı etkinliğe İngiltere, İtalya, Amerika, Endonezya, Malezya, Rusya, Çin, Hindistan, Moğolistan, İran, Arnavutluk, Kuveyt ve Lübnan'dan yayınevleri iştirak etti. Bu yıl 7.si düzenlenen Kazakistan'ın en büyük uluslararası kitap fuarı Avrasya Kitap Fuarı bünyesinde ilk defa düzenlenen Astana Publishing Fellowship programında iki gün süreyle yayınevi sahipleri, telif hakları ajansları, yayınevi editörleri, yazarlar ve telif sorumluları yer aldı.

QAZEXPO Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlik kapsamında dünya yayıncılık pazarları hakkında çeşitli sunumlar da yapıldı. Kazakistan'da 2024 yılının Yakutistan Kültür Yılı olarak ilan edilmesinden dolayı program kapsamında yayıncılara Yakut Müziği dinletisi gerçekleştirildi. Etkinliğe Türkiye'nin önde gelen yayınevlerinden Timaş, Ötüken, Erdem, Hayat, Doğan, Damla, Epsilon Yayınları, Karma Kitaplar ve Kitapsoft'un yanı sıra Akdeniz Agency ile organizasyonu düzenleyen Introtema Telif Hakları ve Tercüme Ajansı yetkilileri katıldı.

#Astana Publishing Fellowship
#Kazakistan
#İstanbul
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