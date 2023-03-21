'Kelime-i Tevhid' hat eserleri sergisi Balıkesir'de

Hat sanatını yaşatma ve bu nadide sanata katkı sağlama maksadıyla Albayrak Grubu’nun senelerdir devam ettirdiği ve bu yıl 9’uncusunu gerçekleştirdiği Hat Eserleri Sergisi’nin 2023 teması “Kelime-i Tevhid” oldu. Daha evvelinde yüzlerce kilometre yol kat eden ve farklı bölgelerdeki sanatseverlerin ilgi odağı olan sergi, bu seneki üçüncü durağıyla yoluna devam ediyor.

Proje kapsamında öncelikle içerisinde “Kelime-i Tevhid” geçen hadis-i şerif ve ayet-i kerimeler usta hattatlar tarafından seçilerek yazıldı ve Albayrak Hat Takvimi’nin sayfalarını süsledi. Ardından çeşitli kültür-sanat mekânlarında sergilenmeye başlanan eserler ilk olarak İstanbul-Taksim AKM’de, ardından Üsküdar Nevmekan Sahil’de sanatseverlerle buluştu.





Serginin üçüncü durağı Balıkesir oldu





Serginin üçüncü durağı olan Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen açılışa çok sayıda üst düzey yönetici katıldı. Balıkesirli vatandaşların da ilgi gösterdiği serginin açılış konuşmasını Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri yaptı.

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri.

Sivri konuşmasında, Albayrak Grubu olarak sosyal ve kültürel sorumluluk bilinciyle hareket ederek, İslam hat sanatına yeni eserler kazandırmayı ve bu kadim sanatı yaşatmayı kendilerine görev edindiklerini söyledi. Ayrıca Sivri, “Geçtiğimiz yıllarda çeşitli konuların seçkin hattatlar tarafından sanat eserine dönüştürüldüğü Hat Eserleri Sergisi’nin bu yılki konusu Kelime-i Tevhid olarak belirlendi. İslam’ın simgesi ve itikadımızın temeli olan bu kelime, ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde geçtiği şekliyle tespit edilerek klasik anlayışın dışında yeni tarzlarla yorumlandı ve ortaya bu harikulade eserler çıktı” dedi.

Proje Koordinatörü İbrahim Şengül ise, “Geçtiğimiz yıllara göre bu seneki eserlerde renk konusunda daha serbest çalışmalar söz konusu. Her sene farklı tasarımlar hattatların özgün fikirlerinden kağıda nüfuz ediyor. Hattatların birbirinden farklı tasarımlarını Balıkesir ile buluşturan sergi yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana bu sergi sayesinde Balıkesir’deki sanatseverlerin artmış olduğunu görüyoruz” dedi.





13 usta hattatın eserlerine ev sahipliği yapan sergi, 21 Mart - 23 Nisan tarihleri arasında Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.





Serginin dijital versiyonu ketebe.org’da yer alıyor





Sergiyi hazırlayan sanatçılar arasında Seyid Ahmet Depeler, Davut Bektaş, Savaş Çevik, Osman Özçay, Abdurrahman Depeler, Hakan Arslan, Mehmed Özçay, Sami Naddah, Şahryanşah Siracuddin, Casim Muhammed Mirac, Mustafa Parıldar, Muhammed Yaman ve Serkan Selalmaz yer alıyor.





Albayrak Hat Eserleri Sergisi'nin “Kelime-i Tevhid” konulu 2023 eserleri aynı zamanda geçmiş yıllardaki eserlerle birlikte “ketebe.org” adresinden incelenebiliyor.







