Kenan Işık'tan sevindiren haber: Sekiz yıldır komada

Eşi Beril Işık, 8 yıldır komada olan Kenan Işık’ın son durumu hakkında bilgi verdi. Haber Global'de yer alan bilgiye göre Işık'ın artık gözleriyle iletişim kurabildiğini söyleyen eşi, hayranlarını sevindiren haberi şu sözlerle verdi: Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu.