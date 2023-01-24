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Hayat

Kenan Işık'tan sevindiren haber: Sekiz yıldır komada

Yaklaşık 8 yıldır komada yaşayan ünlü sunucu Kenan Işık'la ilgili güzel haberi eşi açıkladı.

11:56 . 24/01/2023 Salı
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Kenan Işık

Kenan Işık

Tiyatro sanatçısı, yönetmen ve sunucu Kenan Işık, 2014’te gittiği saunada ayağının kayması sonucu düşünce beyin kanaması geçirmiş, sonrasında bitkisel hayata girmişti.

"Daha önce bunları yapmıyordu"

Eşi Beril Işık, 8 yıldır komada olan Kenan Işık’ın son durumu hakkında bilgi verdi. Haber Global'de yer alan bilgiye göre Işık'ın artık gözleriyle iletişim kurabildiğini söyleyen eşi, hayranlarını sevindiren haberi şu sözlerle verdi: Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu.



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7 dakika önce
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Kenan Işık'tan sevindiren haber: Sekiz yıldır komada
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