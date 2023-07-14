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Hayat

Kene ölümleri artıyor uzmanlar uyarıyor: Bunu sakın yapmayın

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının yaz aylarında etkisini artırdığını işaret ederek "Kene tutunması durumunda çıplak elle dokunmayın." uyarısı yaptı.

16:59 . 14/07/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği'nden (EKMUD) yapılan yazılı açıklamada, Sivas'ta KKKA şüphesi ile tedavi gören iki kişinin farklı iki hastanenin yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı hatırlatıldı.

'En yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı'

Açıklamada şu uyarılarda bulunuldu: "Vücut, araziden dönünce mutlaka kontrol edilmelidir. Kene tutunması durumunda çıplak elle dokunmadan en kısa zamanda eldiven veya bir bez yardımıyla, cilde yapıştığı yerden cımbız veya penset aracılığı ile dik olarak çivi çıkarır gibi çıkarılmalıdır. Çıkarılamıyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Kene tutunması sonrası 2 hafta içinde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi belirtiler görülmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır."



#Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
#KKKA
#kene
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