Kesintisiz veri ve iletişim için “Kara Kutu” teknolojisi Türkiye'de ilk defa kullanıma sunuldu

Gebze Belediyesi, olası afet durumlarında dijital altyapının kesintisiz çalışmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan "Kara Kutu" sistemini kamuoyuna tanıttı. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sistemin afet anlarında veri akışı, iletişim ve yapı bilgilerini kesintisiz sağlayarak arama-kurtarma çalışmalarını hızlandıracağını vurguladı. Uçaklarda kullanılan kara kutu teknolojisinden ilham aldıklarını belirten Büyükgöz, bu sistemin belediye hizmetlerinin kriz anlarında dahi aksamadan sürdürülmesini hedeflediğini ifade etti.





"Kara Kutu" sistemi ile enkaz altındakilere daha kısa sürede ulaşılması hedefleniyor

"Kara Kutu" sistemini 3 temel başlık altında topladıklarını ifade eden Başkan Büyükgöz, "Birincisi, deprem veya herhangi bir afet anında Gebze Belediyesi'nde hiçbir şekilde veri kesintisi yaşanmayacak. Dijital belediyecilik hizmetleri kesintisiz sürecek. İkincisi, kent geneline yerleştirilen 36 baz istasyonu sayesinde haberleşme kesintiye uğramayacak. Depremlerden sonra en büyük problemlerden biri iletişimdir. Bu sistemle radyo link altyapısı üzerinden iletişim devam edecek. Üçüncüsü ise sistemin içerisine Gebze'deki tüm binaların mimari projeleri yüklendi. Böylece arama-kurtarma ekipleri afet anında hangi binada nasıl bir yapı olduğunu görebilecek. Böylelikle herhangi bir afet döneminde kurtarma ekipleri, o mimari projeye göre çalışmalarını yapacaklar. Hatta Hatay merkezli depremlerde her ekibimizin başını mimarlardan görevlendirdim. Mimarlar, binanın çöküş biçimine bağlı olarak, vatandaşların nereden kaçtıkları veya nerede olabileceklerini tahmin edip o bölgelerden kurtarma çalışmalarını yürüttü. Başka ekiplerin 4 saate ulaştıkları bir cesede veya yaralıya bizim ekiplerimiz 1.5-2 saatte ulaşmış oldu. Dolayısıyla biz Kara Kutu sistemine bütün binaların mimari projelerini yükledik. Deprem zamanında mimari projeyi ekiplerin eline verip operasyona öyle göndereceğiz" dedi.

Türkiye'de ilk ve tek

Sistemin mobil yedeklemeye sahip olduğunu da vurgulayan Başkan Büyükgöz, "Bu merkeze herhangi bir şey olması durumunda mobil sistem devreye giriyor. Adını da buradan alıyor; veri kaybı ve kesinti yaşanmıyor. Depreme hazırlık amacıyla başlattık ama şu anda da sahada pratik çözümler sağlıyor" diye konuştu.





GEAK ekibi 430 personelle sahada aktif rol aldı

Gebze Belediyesi'nin afetlere hazırlık kapsamında kurduğu GEAK (Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi) hakkında da bilgi veren Büyükgöz, "AFAD'a akredite, eğitim yetkisine sahip sayılı ekiplerden biriyiz. Bodrum yangınları, Kastamonu sel felaketi, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay depremlerinde görev yaptık. Sadece Hatay'daki depremde 430 personelle sahadaydık. Hatay'daki görevde mimari projelere hâkim mimarlarımız sayesinde ekiplerimiz, diğer ekiplerin 4 saatte ulaştığı yaralılara 1.5-2 saatte ulaştı" ifadelerini kullandı.









"Projenin toplam yatırım maliyeti 60-70 milyon TL"

Bu sistemin diğer belediyeler ve kamu kurumlarında da uygulanması gerektiğini belirten Başkan Büyükgöz, "Türkiye, afet kuşağında yer alıyor. Veri kaybı ve haberleşme kesintisi yaşanmaması için bu sistemin modüler şekilde yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyoruz. Projenin toplam yatırım maliyeti 60-70 milyon TL. Bazı vatandaşlarımız bu maliyetin yüksek olduğunu düşünebilir. Ancak biz bir deprem ülkesiyiz. Tedbirlerimizi önceden almak zorundayız. Bu sistem bir lüks değil, ihtiyaçtır" şeklinde konuştu.











