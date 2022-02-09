Hayat Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi 2 milyondan fazla izlendi
AKTÜEL

'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi 2 milyondan fazla izlendi

Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona giren TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, gişe liderliğini sürdürüyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi 2 milyondan fazla izlendi
18 günde bir milyon seyirciye ulaşarak Türk filmleri arasında rekor kırdı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yapım 18 günde bir milyon seyirciye ulaşarak Türk filmleri arasında rekor kırdı. Film gösterimdeki 6. haftasında 2 milyonu aşkın izleyiciye ulaştı.

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da seyircinin yoğun ilgisiyle karşılaşan film, Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, Norveç, Danimarka, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belçika ve Azerbaycan'da bini aşkın salonda vizyona girdi.

İyi ki varsın Eren bu senin hikayen
HAYAT
İyi ki varsın Eren bu senin hikayen

Tüm Türkiye'de gösterildiği ilk hafta sonu da gişe rekoru kıran film, Kovid-19 salgını döneminde en çok izlenen Türk filmi oldu.

Geçtiğimiz hafta TRT ortak yapımları "Kesişme; İyi ki Varsın Eren"in yanı sıra "Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas" ve "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2" filmi de hafta sonu sinemalarda en çok izlenen yapımlar arasına girdi.

“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” Eren Bülbül’ün doğum gününde vizyona girdi
HAYAT
“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” Eren Bülbül’ün doğum gününde vizyona girdi

Beşinci hafta sonunda 974 bin 885 seyirciye ulaşan "Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas" listede üçüncü sırada yer alırken, gösterimdeki ikinci hafta sonunu geride bırakan "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2" ise 272 bin 939 seyirciyle haftayı dördüncü basamakta kapattı.
Korkunç cinayettesır perdesi aralandı

Korkunç cinayette
sır perdesi aralandı

​Asansörde cesedi bulunmuştu, komşuları öldürmüş.
İkinci Kadir Şeker vakası

İkinci Kadir Şeker vakası

Dehşet saçan kocaya engel olmuştu: Tutuklu genç için yeni karar.
Deutsche Welle Avrupa’da ifade özgürlüğü yok diyen gazeteciyi kovdu

Ev, arsa, arazi, iş yeri sahibi herkesi kapsıyor: Ödemeyene ceza var

​Kredi borcu takibe düşenlere ödeme kolaylığı sağlanacak.

'Kazı yapmadık mera kontrolü yaptık'

'Kazı yapmadık mera kontrolü yaptık'

Hazine bulmak için siyah tavuk kesip kuyuya indiler.
Hepsi Marmara Denizi'nin dibinden çıktı

Hepsi Marmara Denizi'nin dibinden çıktı

Su altı görüntüleme cihazıyla belirlenip yüzer vinçle alındı.
Gram altınla yarışıyor

Gram altınla yarışıyor

​Dünyanın her yerinden talep yağıyor.

​Türkiye'nin gücüne güç katacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.