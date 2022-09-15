Ketebe sonbaharı 22 kitapla karşılıyor

Her ay yayımladığı eserlere yenisini ekleyen Ketebe Yayınları eylülü 22 kitapla selamlıyor. Yayınevi, bilimden felsefeye, sanattan düşünceye çeşitli alanda eserleri okuyucuyla buluşturuyor. İmam Gazzâlî’nin “En Güzel İsimler” kitabından Hüseyin Rahmi Göktaş’ın “Türkçenin Mantığı”na, Tomas Tuma’nın “Çocuklar İçin Kuş Ansiklopedisi”nden Robert Snedden’in “Dönüm Noktalarıyla Fizik”ine kadar her bir kitap, farklı bir okuyucuya hitap ediyor. 150 lira ve üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo seçeneğinin bulunduğu ketebe.com adresinden, hediyelik eşyalara da erişmek mümkün.

HAYAT Ketebe kitaplığımız büyüyor