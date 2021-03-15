Ketebe kitaplığımız büyüyor

Kurulduğu günden bugüne kadar kültür dünyasına onlarca önemli kitabı kazandıran Ketebe Yayınları dört yaşına girdi. Bu süre zarfında hem yerli edebiyat hem de dünya edebiyatında çok önemli eserleri okurla buluşturan yayınevi, felsefe, psikoloji, tarih, İslam klasikleri gibi alanlarda da adından söz ettirecek kitaplar bastı. Ketebe, önümüzdeki dönemde de okuru sevindirecek projelere hazırlanıyor. Şimdi Ketebe’nin bu dört yılda neler yaptığına ve önümüzdeki döneme yönelik projelerine hızlıca bakalım.

BALKAN EDEBİYATI EKSENİNDE ÖNEMLİ ESERLER

Yayınevinin “Dünya Edebiyatı” alanında yayınladığı eserler hep dikkatleri üzerine topladı. Özellikle Balkan edebiyatı alanında oldukça dikkat çekici eserleri bizimle buluşturdu. Kuşkusuz bu yönde aldığımız haberlerin en güzeli Aliya İzzetbegoviç’in eserlerinin tümünün Türkçeye çevrilmesiydi. Ketebe Yayınları Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan dört yıl önce verdiği bir röportajda bu konu hakkında şunları anlatmıştı: “Her yönüyle bildiğimiz Balkan coğrafyasının edebiyatı, düşüncesi nedir, bu konularda derin bir bilgiye vakıf değiliz. Biz de şimdi bu açığı kapatmak için bir Balkan kitaplığı kurmayı düşündük.” Bugün yayınevinin tam olarak bu hedefini gerçekleştirdiğini görmek mümkün. Aliya İzzetbegoviç’in temelini oluşturduğu Balkan kitaplığında Milorad Paviç’in Hazar Sözlüğü’nden Meşa Selimoviç’in Ada’sı ve Kızıl Saçlı Kız’ına, İvo Andriç’in Hanımefendi’si ve Güneşli Tarafta’sından İsmail Kadare’nin Ölü Ordunun Generali’ne oldukça zengin bir yelpazedeki kalemlerini okuyabiliyoruz. Bu eserlerin önemli bir kısmının kendi dillerinden Türkçeye çevrildiğini, bu nedenle okuma zevkinin yüksek olduğunu da not edelim.

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YAZARLARDAN SEÇKİYLE KLASİK

“Klasik” serisinde de yerli ve yabancı yazarların değerli eserleri okura sunuldu. Sıradan Şeylerin Fısıltısı’yla E.T.A. Hoffmann, Kırık Kalpler Bahçesi’yle Oscar Wilde, Ölüm Ülkesinin Fethi’yle Charles Williams, Donkişot’un Dönüşü’yle Gilbert Keith Chesterton, Çılgınlığın Dağlarında’yla Howard Phillips Lovecraft, İmrenilecek Bir Ölüm’le Hüseyin Rahmi Gürpınar Ketebe okuruyla buluşmuş oldu. Bu serideki öykü kitaplarının farklı yazarların seçkileriyle hazırlanması da başka bir önemli detaydı. Örneğin Sıradan Şeylerin Fısıltısı’nın seçkisi Sadık Yalsızuçanlar, İmrenilecek Bir Ölüm’ün seçkisi ise Abdullah Harmancı gibi değerli isimler tarafından yapıldı ve bu edebiyat severler için başka önemli bir katkı oldu.

YENİ SERİLER, YENİ İSİMLER

“Tasavvuf” alanında da kendinden söz ettiren eserlerle raflarda yer bulan yayınevi Cerrâhîlik ve Celvetilik gibi kitapları okurla buluşturdu. Şimdi Cerrâhîlik metinlerinin okurla buluştuğu gibi Celvetilik metinlerinin de üzerine çalışıldığının haberini verelim. Uzmanlık gerektiren diziler için oldukça güçlü isimlerle çalışan yayınevi önümüzdeki günlerde “Bilim” serisini de kitaplıklara ekleyecek. Bu serinin editörü de bilim tarihçisi Baha Zafer. Felsefe ve edebiyat kuramı serilerine ise yıl içinde Harold Bloom, Hans Blumenberg, Jacques Derrida, Edmund Husserl, Yves Bonnefoy, Martin Heidegger gibi isimlerin eserleri eklenecek. Önümüzdeki dönemde Ketebe etiketiyle göreceğimiz önemli yazarlarımızdan biri de Cengiz Aytmatov olacak.

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YERYÜZÜ ŞİİRLERİ BÜYÜYOR

Yayınevi, “Yeryüzü Şiirleri” başlığı altında yine çok önemli isimlerin eserlerini kitaplıklarımıza kazandırdı. Ezra Pound’un Lustra’sı ve Cathay’ın bulunduğu seriye önümüzdeki günlerde önemli şairlerinin eserlerinin ekleneceğini duyuralım. Geçtiğimiz aylarda okurla buluşan Max Jacob’un Sahici Mucizeler’ini bunun bir habercisi sayılabiliriz.

YERLİ EDEBİYATTA GÜÇLÜ DAMAR

“Yerli Edebiyat”ta ise özellikle Aykut Ertuğrul yönetimindeki Post Öykü’nün beslediği önemli bir damarın geliştiğini görebiliyoruz. Bunun yanında İsmail Kılıçarslan, Aykut Ertuğrul, Güray Süngü, Arda Arel, Cemal Şakar, Handan Acar Yıldız gibi güçlü isimlere genç kalemler eşlik ediyor. Bu seriye eklenecek başka güçlü isimlerde var.

EXLİBRİS KİTAPLAR

Şimdi gelelim yayınevinin özellikle kitap düşkünü okur tarafından en çok dikkat çeken serisi olan “Exlibris”e... Bu seri “Poetika” serisinden farklı olarak özellikle kitap ve okuma merakı hakkındaki eserlerle büyüyor. Yayınevinin her kitabı gibi bu serinin göz dolduran kapak tasarımları da Harun Tan’a ait. “Exlibris” başlığı altında bugüne kadar Jorge Luis Borges’ten Şu Şiir İşçiliği, Octavio Paz’dan Çamurdan Doğanlar, Wassily Kandinsky’den Sanatta Ruhsallık Üzerine gibi önemli kitapları okumuştuk. Önümüzdeki aylarda bu dikkat çeken eserlere Ömer Seyfettin’in bir metninin de dâhil olacağını söyleyerek seriyi takip edenleri meraklandıralım.

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Bu noktada “İslam Klasikleri” serisinin büyüyeceği haberini verebiliriz. Ömer Türker editörlüğünde Tehânevî’nin çeşitli ilimlere ait terimler ansiklopedisi, yani Keşşâfü Istılâhâti’l-Fünûn Ve’l-Ulûm adlı eseri İslam Düşüncesinde Teoriler ismiyle yayına hazırlanıyor. Ayrıca Ramazan ayı içinde Tirmizî’nin Eş-Şemâilü’n-Nebeviyye adlı eseri Eyüp Sabri Paşa’nın tercümesiyle okurla buluşacak.

Geçtiğimiz yıl yayınevinin çocuk kitapları da basmaya başlaması es geçemeyeceğimiz önemli bir haberdi. Yayın dünyasına önemli bir katkı sayılacak bu girişim özellikle okuma sevgisi geliştiren çocuklar ve ebeveynleri için oldukça sevindirici. Tabi tüm bunların yanında son birkaç aydır yayınevinin en çok konuştuğumuz çalışmalarını da anmak gerekiyor. Turgay Anar tarafından hazırlanan Ülkü Tamer kitapları, İbnülemin Mahmut Kemal İnal serisi ve Uğur Derman koordinasyonunda hazırlanan Son Hattatlar, Serap Ekizler Sönmez’in Anadolu Selçuklu Sanatının Geometrik Dili, İbn-i Sina’nın El İşarat ve’t Tenbihat’ı ve daha niceleri...

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Kuşkusuz dört yıllık bir emeği, çalışmayı bu satırlara sığdırmak zor. Daha anılmayan onlarca yazar, kitap ve detay söz konusu. Bildiğimiz ise yayınevinin bu eserlere her geçen gün yenilerini ekleyerek yayın dünyasına çok önemli katkılar yapmaya devam edeceği. Bu nedenle bir okur olarak nice yaşlara Ketebe, diyoruz.