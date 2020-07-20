Kıbrıs Barış Harekatı'na dair çok özel fotoğraflar: Türk askerleri sevgi gösterileriyle karşılandı

Padişahın kızlar mektebi: Duhteran-ı Hümayun

Osmanlı zamanı Avrupa'sında kölelere okuma yazma öğretmek yasakken Osmanlı sarayına gelen cariyeler kendi dillerini unutacak kadar Türkçe konuşuyordu. Avrupa'da kölesine okuma yazma öğretenler çeşitli cezalara mahkûm edilip bazen de öldürülürken Osmanlı'da harem içine girenler ilim ve kültürle harmanlanarak asırları kendisine hayran bırakan hanımlar haline geliyordu. Fakat günümüzde harem hayatı ne yazık ki tam manasıyla bilinmiyor. İçine girenleri ilim ve kültürle harmanlayarak asırları kendisine hayran bırakan hanımlar haline getiren harem nasıl bir yerdi? Vakıf inşa ettirecek matematiğe ve iyi bir siyaset bilgisine vakıf olan saray kadınları, Duhteran-ı Hümayun'da nasıl eğitimler alıyordu? Gelin birlikte inceleyelim.







