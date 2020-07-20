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Hayat Kıbrıs Barış Harekatına dair çok özel fotoğraflar Türk askerleri sevgi gösterileriyle karşılandı
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Kıbrıs Barış Harekatı'na dair çok özel fotoğraflar: Türk askerleri sevgi gösterileriyle karşılandı

Kıbrıs adasındaki Türklerin yaşadığı zulme karşı TSK'nın 20 Temmuz'da başlattığı Kıbrıs Barış Harekatı ile yaşanan zulme son verildi. Kıbrıslı Türklerin yıllardır beklediği ve Rum radyolarından çalan “Bekledim de gelmedin" şarkısına karşılık verilmişti. 46 yıl önce gösterilen kahramanlığın fotoğraflarına ise bugün arşivlerde rastlamak mümkün. Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinden çıkan çok özel Kıbrıs Barış Harekatı fotoğrafları haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zırhlı birliklerin ilerleyişinin yer aldığı fotoğrafta Türk askerlerinin Gazimağusa'ya girişleri ve halkın sevgi gösterileri.
Zırhlı birliklerin ilerleyişinin yer aldığı fotoğrafta Türk askerlerinin Gazimağusa'ya girişleri ve halkın sevgi gösterileri.

Tarihler 20 Temmuz 1974'ü gösterdiğinde Kıbrıs'ta bir katliam vardı. Bu katliama seyirci kalamayan Türkiye, meşru garantörlük ve müdahale hakkına dayanarak Barış Harekatı´nı gerçekleştirdi.

Rum radyolarından yankılan “Bekledim de gelmedin" şarkısına karşılık Mehmetçik de “Bir gece ansızın gelebilirim” yanıtını veriyordu.

"Kıbrıslı Türklerin yıllardır beklediği an gelmişti" diye hazırlanan haberler yapıldı ve Türkiye Kıbrıs'a girdi.

TSK Kıbrıs Barış Harekatı’nı başlattı ve adanın yüzde 37'si Türklerin kontrolüne geçti. Kıbrıs adasındaki Türklerin yaşadığı zulme son verildi.

Aradan geçen 46 yıl boyunca bu şanlı direniş unutulmadı. O güne dair özel fotoğraflar ise arşivlerden çıkmaya başladı.

Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinden çıkan çok özel Kıbrıs Barış Harekatı fotoğrafları için galeriyi tıklayabilirsiniz.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılına özel tarihi fotoğraflar: MSB ve Genelkurmay Başkanlığı arşivinden çıktı
FOTOĞRAF 22
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılına özel olarak MSB'nin paylaştığı tarihi fotoğraflar.
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılına özel olarak MSB'nin paylaştığı tarihi fotoğraflar.
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılına özel olarak MSB'nin paylaştığı tarihi fotoğraflar.
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılına özel olarak MSB'nin paylaştığı tarihi fotoğraflar.
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Genelkurmay Başkanlığı arşivinde bulunan yavru vatanın kurtuluşuna dair tarihi diğer fotoğraflar ise şunlar:
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Zırhlı birliklerin ilerleyişinin yer aldığı fotoğrafta Türk askerlerinin Gazimağusa'ya girişleri ve halkın sevgi gösterileri.
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Fotoğrafta harekat kararının ardından birliklerin güneye sevki, hava unsurlarının hazırlıkları ve komandoların uçaktan atlayışları yer alıyor.
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılına özel tarihi fotoğraflar: MSB ve Genelkurmay Başkanlığı arşivinden çıktı
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılında unutulmaz kareler gün yüzüne çıktı. Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabında harekatın unutulmaz görüntülerinin yer aldığı fotoğrafları paylaştı. Paylaşılan fotoğraflarda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin adaya barışı getirmek amacıyla 20 Temmuz 1974'te başlattığı harekata ait aralarında siyah beyaz olanların da bulunduğu dört kare yer alıyor. Kıbrıs Barış Harekatına ait dair tarihi tüm fotoğrafları haberimizde görebilirsiniz.
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