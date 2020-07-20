Kıbrıs Barış Harekatı'na dair çok özel fotoğraflar: Türk askerleri sevgi gösterileriyle karşılandı
Kıbrıs adasındaki Türklerin yaşadığı zulme karşı TSK'nın 20 Temmuz'da başlattığı Kıbrıs Barış Harekatı ile yaşanan zulme son verildi. Kıbrıslı Türklerin yıllardır beklediği ve Rum radyolarından çalan “Bekledim de gelmedin" şarkısına karşılık verilmişti. 46 yıl önce gösterilen kahramanlığın fotoğraflarına ise bugün arşivlerde rastlamak mümkün. Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinden çıkan çok özel Kıbrıs Barış Harekatı fotoğrafları haberimizde.