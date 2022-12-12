Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soru, Batu Alıcı'ya soruldu. Herkesin merakla beklediği soru ise "Hangisi 'Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir" oldu.

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