Kim Milyoner Olmak İster'de ilk: Görme engelli yarışmacı için kronometre durduruldu

Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir ilk yaşandı. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan doğuştan yüzde 10 görme engelli yarışmacı için soru tekrar edilirken kronometre durduruldu. Bu uygulama izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.
Kronometre durduruldu
Kim Milyoner Olmak İster'de doğuştan yüzde 10 görme engelli olan yarışmacı için soru tekrar edilirken kronometre durduruldu.
Kronometrenin durdurulduğu soruda yarışmacı, seyirci jokerini kullanmak istedi. Seyircilerin de 'Gözleme' seçeneğini onaylamasıyla doğru yanıtı vermeyi başardı.