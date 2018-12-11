Hayat Kim Milyoner Olmak İsterde ilk Görme engelli yarışmacı için kronometre durduruldu
AKTÜEL

Kim Milyoner Olmak İster'de Kronometre durduruldu

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk: Görme engelli yarışmacı için kronometre durduruldu

Murat Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bugüne kadar görülmeyen bir ilk yaşandı. Yarışmaya katılan yüzde 10 görme engelli yarışmacı için soru tekrar edilirken 45 saniyelik kronometre durduruldu.

Yeni Şafak
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk yaşandı.
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk yaşandı.

Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir ilk yaşandı. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan doğuştan yüzde 10 görme engelli yarışmacı için soru tekrar edilirken kronometre durduruldu. Bu uygulama izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Kronometre durduruldu

Kim Milyoner Olmak İster'de doğuştan yüzde 10 görme engelli olan yarışmacı için soru tekrar edilirken kronometre durduruldu.

Kronometrenin durdurulduğu soruda yarışmacı, seyirci jokerini kullanmak istedi. Seyircilerin de 'Gözleme' seçeneğini onaylamasıyla doğru yanıtı vermeyi başardı.

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk: Görme engelli yarışmacı için kronometre durduruldu
OYNAT 01:07
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk: Görme engelli yarışmacı için kronometre durduruldu
Murat Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bugüne kadar görülmeyen bir ilk yaşandı. Yarışmaya katılan yüzde 10 görme engelli yarışmacı için soru tekrar edilirken 45 saniyelik kronometre durduruldu.
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