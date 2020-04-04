Hayat Kına gecesi için Rizeden Azerbaycana gittiler, kapılar kapandı şimdi dönemiyorlar
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Kına gecesi için Rize'den Azerbaycan’a gittiler, kapılar kapandı şimdi dönemiyorlar

Rize'den kına gecesi yapmak için Azerbaycan’a giden Çakır ailesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınır kapılarının kapatılması üzerine geri dönemedi. Bir süre dünürlerinin evinde kalan, ardından sınıra geçen aile, Türkiye’ye dönmek için bekliyor.

Haber Merkezi DHA
Çakır Ailesi, memleketlerine dönmek için yetkililerden yardım bekliyor.
Çakır Ailesi, memleketlerine dönmek için yetkililerden yardım bekliyor.

Rizeli 27 yaşındaki Resul Çakır ile evlilik kararı aldığı Azerbaycan uyruklu Gulyana Yekayeva (21), 12 Mart’ta Azerbaycan’ın Balaken kentinde kına gecesi yaptı. Kına gecesi sonrası Resul, annesi Gülhan, babası Hasan ve akrabaları Mustafa Çakır, Türkiye’ye dönmek üzere yola çıktı. Ancak dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle Azerbaycan-Gürcistan ve Gürcistan-Türkiye sınır kapıları tedbir amacıyla kapatılınca aile Türkiye'ye dönemedi.

Rize'de 25 Mart'taki düğünü de erteleyen ve bir süre dünürlerinin evinde kalan aile, Azerbaycan-Gürcistan sınırında ülkeye dönmek için bekliyor.

‘Memlekete dönmek istiyoruz"

Kına gecesi için geldikleri Azerbaycan’da kaldıklarını anlatan Hasan Çakır, “Kınayı yaptık, ertesi gün sınırlar kapandı. Sınırdan geçemiyoruz, yetkililerden yardım istiyoruz. Burada kaldık, ne yapacağımızı bilemiyoruz. İki güne döneceğiz diye 15 yaşındaki oğlumu Rize'de bırakmıştık. O da yalnız kaldı. İki gün gelip döneceğimiz için üzerimize de o kadar para almadık. Burada her şey çok pahalı, paramız da kalmadı, yardım bekliyoruz” dedi.


Gülhan Çakır ise “Bizi ne olur Türkiye'ye göndersinler. Burada mahsur kaldık. Ne yapacağımızı bilemiyoruz, psikolojimiz bozuldu, memleketimizi özledik, yetkililer yardım etsinler” çağrısında bulundu.
  • Damat Resul Çakır da “Burada düğün yaptık, dönüş hazırlığındayken kapılar kapandı, burada kalakaldık. Bu sürecin daha ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. Bir an önce evimize dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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